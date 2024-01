Le HBCU Spelman College reçoit 100 millions de dollars d’un couple de donateurs milliardaires

Le Spelman College d’Atlanta recevra le don financier le plus important jamais fait à un collège ou une université historiquement noire, a annoncé l’école jeudi.

Milliardaires Ronda Stryker et William Johnston fera un don de 100 millions de dollars au collège des femmes. Stryker est membre du conseil d’administration de la Harvard Medical School et du conseil d’administration du collège. Elle est également la petite-fille du fondateur de Stryker Corp., une entreprise de dispositifs médicaux. Son mari, Johnston, est le fondateur et président du conseil d’administration de Greenleaf Trust, une société de gestion de patrimoine du Michigan.

Le collège est à la fois « revigoré et inspiré » par ce généreux don, a déclaré la présidente du Spelman College, la Dre Helene Gayle, dans un communiqué.

« Ce don est une étape cruciale dans la mission de notre école visant à éliminer les obstacles financiers au début et à la fin d’une éducation Spelman », a ajouté Gayle. « Nous ne remercierons jamais assez Ronda Stryker pour son altruisme et son soutien en tant qu’administratrice et amie. Il ne fait aucun doute que le Spelman College est meilleur grâce à elle.

Spelman est un collège privé d’arts libéraux. Le collège a reçu d’autres dons importants dans le passé, notamment un Don de 10 millions de dollars en février dernier de Rosemary K. et John W. Brown pour soutenir la construction de son Mary Schmidt Campbell, Ph.D., Centre for Innovation & the Arts, dont l’ouverture est prévue cet automne.

La majeure partie du don de Stryker et Johnston, soit 75 millions de dollars, servira à financer des bourses d’études pour les futurs étudiants, tandis que les 25 dollars restants seront utilisés pour « développer une orientation académique sur les politiques publiques et la démocratie, améliorer le logement étudiant et fournir un financement flexible pour répondre aux besoins stratégiques critiques ». » selon un communiqué.

Stryker a déclaré qu’elle se souciait profondément de la fraternité créée par le collège et que l’éducation était puissante et transformatrice pour les femmes.

“J’ai pu constater par moi-même l’énorme impact que l’investissement financier a généré pour les étudiants hautement talentueux de Spelman”, a déclaré Stryker dans un communiqué partagé avec NBC News. “Il est important pour moi que toutes les femmes aient la possibilité d’explorer leurs talents, de remettre en question leurs doutes et de prendre conscience du pouvoir de la réussite individuelle.”

Plusieurs étudiants et anciens élèves de Spelman ont partagé leur enthousiasme face à ce don historique sur les réseaux sociaux.

“Félicitations à mon bien-aimé Spelman College pour un don de 100 millions de dollars !”, a tweeté un étudiant. “Incroyable!”

« TON NOM NOUS LOUONS PARCE QUE », a tweeté une ancienne élève de Spelman.

Les HBCU ont petites dotations par rapport à d’autres collèges, mais j’ai constaté un augmentation des dons depuis les manifestations pour la justice raciale déclenchées par le meurtre de George Floyd au Minnesota. Spelman, qui compte environ 2 400 étudiants, a cependant été relativement bien financé, faisant état d’une dotation de 571 millions de dollars en 2021.

Stryker est administrateur de Spelman depuis 1997. Elle et Johnston ont donné 30 millions de dollars à Spelman en 2018. Ils ont également donné 100 millions de dollars en 2011 pour créer la faculté de médecine Homer Stryker à l’Université Western Michigan.

Le don de Spelman intervient une semaine après que le United Negro College Fund a annoncé un don de 100 millions de dollars de la part de Lilly Endowment Inc. Ce don servira à une dotation commune pour les 37 collèges et universités historiquement noirs qui forment les membres de l’UNCF, y compris Spelman, avec le objectif de renforcer la stabilité financière à long terme des écoles. Le fonds tente de lever 370 millions de dollars pour une dotation partagée.

Parmi les autres dons importants aux HBCU ces dernières années, citons les 560 millions de dollars que MacKenzie Scott, l’ex-épouse du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a donné en 2020 à 22 collèges noirs, à l’UNCF et au Thurgood Marshall College Fund, une autre branche de collecte de fonds. Le fondateur de Netflix, Reed Hastings, et son épouse, Patty Quillin, se sont partagé 120 millions de dollars entre le United Negro College Fund, Spelman et Morehouse College. L’ancien maire et entrepreneur de New York, Michael Bloomberg, a promis 100 millions de dollars pour aider les étudiants des quatre facultés de médecine historiquement noires.

