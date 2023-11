Le hayon : Virginia Tech – Boston College Athletics

Le football du Boston College prend de l’ampleur au-delà du campus et cela se voit alors que le buzz a commencé à s’étendre au-delà des Heights et des médias sociaux dans la conscience publique à travers Boston, la Rive-Nord, la Rive-Sud, Metrowest et au-delà.

Le week-end dernier a été une période cauchemardesque dans la maison Rubin.

Toute modification de notre routine de sommeil à la maison est source d’agitation et de chaos, mais reculer l’heure donne le ton pour le reste de la semaine à deux enfants de moins de trois ans qui, légitimement, ne comprennent pas comment rester au lit pendant un certain temps. peu de temps supplémentaire. Le dimanche a été un véritable désastre parce que tout le monde n’était pas de bonne humeur, mais cela n’a pas empêché toute la famille de s’aventurer au supermarché pour faire nos courses hebdomadaires.

Le voyage lui-même est descendu dans le sanctuaire intérieur de l’enfer alors que nous traînions deux enfants dans un magasin sans acheter toutes les friandises que leur cœur désirait, mais une chose qui m’a marqué au-delà de la poursuite d’un enfant en bas âge autour de bananes et de brocolis : le nombre de personnes qui ont commenté mon Boston College. sweat-shirt. À plusieurs reprises, une poignée de personnes m’ont arrêté pour mentionner les récents succès de l’équipe de football, et quelques autres m’ont demandé si j’avais regardé les victoires du hockey masculin contre UMass-Lowell.

Ma femme a noté l’énergie et a commenté le nombre de personnes, et cela a fait souffler un peu de vent dans nos voiles alors que nous récapitulions vendredi soir en rentrant chez nous en voiture. Cela s’est poursuivi avec une conversation sur le match de basket-ball de lundi contre Fairfield, mais je n’étais pas préparé à ce qui s’est passé au Conte Forum lorsque Thomas Castellanos L’apparition sur le tableau vidéo a déclenché une acclamation bruyante de la part des fans profitant de la première victoire des Eagles sur bois dur. Presque immédiatement, quelques fans sont venus lui demander une photo, quelques photos supplémentaires et lui ont demandé des autographes lorsqu’il s’est levé pour sortir du bâtiment.

Honnêtement, je ne me souvenais pas de la dernière fois que cela s’est produit, mais c’était assez contagieux à vivre. Cela n’a probablement pas fait de mal que la victoire de la Colombie-Britannique contre Syracuse ait donné aux fans une journée supplémentaire pour se réjouir du succès de l’équipe avant que l’équipe de basket-ball ne détruise Fairfield, mais l’ampleur de l’équipe était globale avant le match de samedi contre Virginia Tech.

“Nos élèves ont été formidables”, a déclaré l’entraîneur-chef Jeff Hafley . “J’en ai vu plusieurs au match de basket et je me suis arrêté en sortant d’ici l’autre soir. Ils étaient tous excités. Je suis impatient de voir ce qu’ils peuvent apporter à ce match. Je sais que c’est un match de midi, mais les gens doivent se lever tôt. C’est un gros match. Nous sommes 6-3 en novembre, et c’est un match significatif pour de nombreuses raisons, pas seulement pour continuer la séquence de victoires, mais [because] il y a d’autres enjeux en jeu.”

Une marée montante soulève tous les navires et les Hokies entrent dans l’Alumni Stadium avec une base de fans enragés renouvelés dans leur dévouement envers une équipe qui a gagné leur respect. La chance de jouer pour un championnat de conférence est toujours présente, mais le magnétisme d’une équipe de football gagnante se déplace vers Chestnut Hill. Les gens qui sont restés avec l’équipe sont récompensés, et comme ceux qui ont vendu entre 1 et 3 ans trouvent la rédemption, leurs efforts combinés font partie d’un chemin très différent qui a transformé le Boston College, une fois de plus, en une université de grande envergure. marché du football.

“J’exhorte les étudiants à se lever tôt”, a déclaré Hafley. “Dès l’ouverture des lots, [start] talonnage et lorsque notre équipe descend ces marches, soyez là et soyez bruyant et faites-en un véritable avantage sur le terrain. Voyons si nous pouvons remplir cet endroit et rendre difficile l’audition de Virginia Tech. »

Voici ce qu’il faut surveiller pendant que nous tentons de répondre à ce qu’est exactement le Hokiebird :

Scénarios de jeu (édition Dave Grohl)

Quand il reste tant de choses à faire, pourquoi passer votre temps à vous concentrer sur ce que vous avez déjà fait, à compter les trophées ou à raconter des histoires sur le bon vieux temps ?

J’ai grandi en écoutant les Foo Fighters comme un groupe irrévérencieux de rock alternatif et de style grunge qui me parlait de plus en plus avec des clips vidéo légers et une apparence complètement loufoque. Grohl était excellent pour s’imposer comme le leader qui prenait la vie juste assez au sérieux pour savoir qu’il s’amusait, et toute ma génération a essentiellement grandi avec une adversité similaire à tout son parcours professionnel. L’écoute de sa musique et le développement de la profondeur du groupe m’ont vraiment frappé en vieillissant, et les voir en concert à Fenway Park a établi un lien entre le groupe et ses fans qui a accroché et élargi la compréhension de la musique des deux côtés. Je n’ai aucun problème à admettre que la mort de Taylor Hawkins a laissé une empreinte sur mon âme d’écouteur de musique, mais regarder Dave Grohl avancer avec le reste du groupe m’a rendu fier de me considérer comme un fan de leur musique.

C’est donc une ligne très courte pour attirer le Boston College vers la musique de Dave Grohl et des Foo Fighters, car la maturation de l’équipe continue de chercher de nouvelles façons de grandir. Son son est ancré dans la trame de la saison 2023, mais les Aigles dévoilent chaque semaine de nouvelles rides. Nouvelles formations, nouveaux héros, nouveaux starters… tout cela semble planifié, même s’il y a des éléments d’improvisation derrière tout cela.

“La même chose que j’entendais sans cesse [about] c’était la cohérence”, a déclaré Jeff Hafley . “Que ce soit pour moi, que ce soit pour le staff, je pense que c’est la confiance que j’avais en eux et la confiance qu’ils avaient en moi et la confiance qu’ils avaient les uns dans les autres. Nous savions que nous étions une bonne équipe, et nous savions que nous j’ai en quelque sorte trébuché [while] essayer de découvrir son identité. Cela a pris un peu plus de temps que nous l’aurions souhaité, mais nous savions que nous avions une bonne équipe, nous savions que nous avions de la profondeur, nous savions que nous avions des gars qui s’aimaient, nous savions que nous avions une culture forte et nous avons été testés tôt. “

On a l’impression que la Colombie-Britannique se met au défi en interne de continuer à prospérer sans se soucier de l’adversaire de l’autre côté du ballon, mais la croissance continue consiste en fait à exploiter le plan de match dans le cadre d’un plan conçu pour vaincre l’équipe qui joue dans toutes les conditions. En termes simples, les Eagles sont construits pour gagner tous les types de matchs, et ils profitent de la balade sans revenir sur ce qui s’est passé au début de l’année.

Je pense que les gens devraient se sentir encouragés à être eux-mêmes.

Virginia Tech a réorganisé son attaque pendant l’intersaison en recrutant le portail de transfert pour le quart-arrière Kyron Drones et le porteur de ballon Bhayshul Tuten, mais comme en Colombie-Britannique, l’offensive n’a commencé à se gélifier que lorsque les deux ont commencé à trouver du terrain au milieu de la saison. . Une fois qu’ils ont été installés ensemble dans le champ arrière, l’approche tandem entre le quart-arrière et son meilleur porteur de ballon a créé plus de production, et la croissance modeste a propulsé les Hokies au 85e rang du pays avec une moyenne de 50 verges de plus par match.

“[Drones] est un joueur dynamique”, a déclaré Jeff Hafley . “Il est énorme. Il a l’air énorme sur la bande. C’est un gars plus grand avec une bonne taille et il a un bras vraiment très fort. Ils essaient vraiment de l’étirer verticalement et il adore lancer le ballon sur le terrain. Ensuite, si c’est lors d’une mêlée ou d’une course de conception, il adore se mettre à la verticale. Il est rapide et il mange beaucoup d’herbe. Il a donné du fil à retordre à tout le monde, que ce soit dans les airs ou en faisant courir le ballon.

Drones a gagné au moins 40 verges au sol à chaque départ depuis le match de Rutgers, à l’exception du match de la semaine dernière contre Louisville, mais son ajout à Tuten a brisé le porteur de ballon pour des matchs de 100 verges contre Pittsburgh et Syracuse. Comme pour le jeu de course de la Colombie-Britannique, il ne touche peut-être pas le ballon aussi souvent en raison de la course du quart-arrière et de l’offensive inhérente au contrôle de l’horloge, mais la moyenne de 4,4 verges par course de Tuten correspond parfaitement à la façon dont se traduit sa saison de 1 363 verges à North Carolina A&T. au match de football de la Power Conference.

Tout ce que j’avais, c’était ma valise et ma batterie. Alors je les ai emmenés à Seattle en espérant que ça marcherait.

Thomas Castellanos est, désormais, un élément bien ancré du tissu du football universitaire. Il mène le pays pour les verges au sol du quart-arrière et est à égalité avec Caleb Williams de l’USC pour la plupart des touchés par un quart-arrière, et il se place près ou dans le top 30 en tant que coureur classé parmi le reste des arrières et des options de champ arrière. Il est sur le point de lancer 2 500 verges au cours d’une saison au cours de laquelle il n’a pas commencé le premier match et n’a pas lancé plus de neuf passes lors d’un match de mousson distinct joué à West Point, et ses chiffres vont probablement évoluer vers un ligne aux côtés des saisons 1982 et 1983 de Doug Flutie et de l’année de 2 500 verges de Paul Peterson lors de la dernière année du jeu Big East en 2004.

La Colombie-Britannique est son équipe, mais les Eagles se sont transformés en l’état d’esprit de leur quart-arrière parce qu’ils ont adhéré à sa vision de la manière dont l’offensive pourrait performer. Jeff Hafley avait une vision de la performance globale de l’équipe, mais la façon dont Castellanos a introduit cette vision dans le groupe a transformé un projet qui s’est réorganisé et reconstruit à la volée. Il croyait en l’équipe et en ce qu’elle a vendu lors de son transfert, mais avec la séquence de cinq victoires consécutives en jeu cette semaine, il a désormais indéniablement une équipe qui croit en lui à chaque étape du processus.

“Nous ne nous inquiétons jamais de savoir si nous allons lâcher un touché”, joueur de ligne défensive Neto Okpala dit. “Nous savons que l’offensive va marquer parce que nous avons beaucoup de confiance en eux. Nous voulons également les soutenir, donc s’ils continuent de marquer, nous voulons empêcher l’offensive adverse de marquer afin de pouvoir les soutenir.”

En maintenant cette confiance des deux côtés du ballon, la Colombie-Britannique a en moyenne un avantage de touché sur ses adversaires au quatrième quart, auquel cas les totaux cumulatifs placent les équipes d’externalisation des Eagles par une marge de 79-34. Avoir un score de plus-45 dans ce dernier quart-temps est près de dix points de plus que la marge positive des adversaires au cours des trois premiers quarts, ce qui, dans une certaine mesure, est un signal d’alarme quant à la nécessité de mieux jouer plus tôt tout en amenant simultanément la Colombie-Britannique à comprendre comment les matchs ne se déroulent jamais. , toujours fini.

Boîte à questions

Quelle part quelqu’un a-t-il mis dans la défaite de la semaine dernière contre Louisville ?

Les Cardinals ont incendié Virginia Tech la semaine dernière…