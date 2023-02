Le haut scintillant d’Ashley Graham à la Fashion Week de New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Nacion/Shutterstock

Ashley Graham a pris d’assaut la Fashion Week de New York lorsqu’elle a assisté au défilé Tory Burch dans une tenue très sexy. La femme de 35 ans portait un haut violet scintillant complètement transparent niché dans une jupe longue en soie taille haute cintrée à la taille.

Le haut à col roulé à manches longues d’Ashley était moulant et révélait son soutien-gorge noir en dessous. Elle a rentré le haut dans une jupe taille haute noire ajustée qui était froncée autour de sa taille et coulait dans un maxi soyeux en bas. Elle a complété son look avec une fine ceinture en cuir noir et une paire d’escarpins à bout pointu métallique jaune vif. Ashley a posté des photos sexy de son look sur son Instagram avec la légende : “La mode avec une attitude défait, @toryburch tu t’es surpassé avec celui-ci.”

S’il y a un look qu’Ashley adore, c’est sans aucun doute une tenue transparente et tout récemment, le mannequin a assisté à la soirée TIME Person Of The Year à New York lorsqu’elle portait une robe d’intérieur en résille à manches longues qui était complètement transparente, la révélant soutien-gorge et sous-vêtements en dessous.

La robe en résille noire scintillante complètement transparente d’Ashley comportait un décolleté plongeant et mettait sa silhouette en valeur. Sous la robe transparente, elle portait un soutien-gorge noir qui révélait un décolleté ample et l’associait à des sous-vêtements noirs taille haute. Elle a stylisé son look avec une paire de collants noirs transparents et des talons peep-toe en satin noir. Quant à son glam, elle avait les cheveux noirs baissés et séparés au milieu en vagues lâches et humides tandis qu’un œil charbonneux noir foncé complétait son look.

Il y a tout juste un an, Ashley a donné naissance à des jumeaux, romain et Malachieavec Justin Ervin en janvier 2022. Le couple a également un autre enfant ensemble, Isaacné en août 2019.

