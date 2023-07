Le haut responsable international bosniaque va annuler la loi serbe de Bosnie qui a bloqué les décisions de justice

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – Le haut responsable international en Bosnie a déclaré samedi qu’il révoquait une loi serbe de Bosnie qui suspendait toute décision de la plus haute cour du pays, affirmant qu’elle violait l’accord de paix de 1995 qui a mis fin à une guerre dévastatrice de 1992-95 dans la nation balkanique.

En tant que haut représentant pour la Bosnie, le diplomate allemand Christian Schmidt a le pouvoir de modifier les lois et d’imposer des décisions pour s’assurer que les politiciens du pays travaillent pour préserver la paix et promouvoir la réconciliation après le conflit qui a tué plus de 100 000 personnes.

Le parlement serbe de Bosnie a adopté une loi interdisant de reconnaître ou d’appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle multiethnique de Bosnie. Les législateurs ont déclaré qu’il s’agissait d’une mesure temporaire adoptée en réponse au tribunal disant qu’il pouvait prendre des décisions en l’absence du juge serbe du tribunal, qui s’était retiré des délibérations sur ordre des dirigeants serbes de Bosnie.

La Bosnie se compose de deux entités, l’une dominée par les Serbes et l’autre bosniaque-croate, et possède un réseau complexe d’institutions conjointes multiethniques conçues pour maintenir ensemble les trois groupes ethniques rivaux. Le parlement serbe de Bosnie a également exigé une nouvelle loi sur la Cour constitutionnelle, reflétant les difficultés persistantes dans le fonctionnement des institutions communes du pays.

La loi approuvée ce mois-ci était la dernière initiative des responsables serbes de Bosnie pour faire pression pour plus d’indépendance de la Republika Srpska, un mini-État dirigé par les Serbes en Bosnie qui a été créé dans le cadre de l’accord de paix de Dayton de 1995 qui a mis fin à la guerre. L’Occident considère ces actions comme séparatistes et comme un danger pour l’ordre d’après-guerre en Bosnie.

Schmidt a déclaré samedi que « les parlements des entités n’ont pas le pouvoir de déroger aux dispositions de la Cour constitutionnelle … et ils n’ont pas le droit de réglementer la compétence des principales institutions de Dayton (accord de paix) telles que la Cour constitutionnelle de l’État ».

« C’est aussi simple que ça », a-t-il ajouté.

Cependant, les responsables serbes de Bosnie ont déclaré qu’ils n’honoreraient aucune décision de Schmidt, qu’ils considèrent comme illégitime car le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas confirmé sa nomination. Les pays occidentaux impliqués en Bosnie ont soutenu sa nomination, mais pas la Russie.

« Nous sommes prêts », a déclaré le président serbe de Bosnie, Milorad Dodik. « Pour nous, la Republika Srpska est un État. … Nous ne sommes ici (en Bosnie) que parce que nous y sommes obligés. (pouvons-nous dire « parce que nous devons l’être » ?)

Dodik, un politicien pro-russe et un ardent défenseur d’une partition des Serbes de Bosnie du reste de la Bosnie, a fait face à des sanctions américaines et britanniques pour sa politique séparatiste. Il s’est récemment rendu en Russie et a rencontré le président Vladimir Poutine, défiant les sanctions internationales imposées contre Moscou en raison de la guerre en Ukraine.

Schmidt a déclaré samedi qu’il modifiait également le code pénal bosniaque pour permettre la poursuite des politiciens qui violent la loi et l’ordre constitutionnels du pays. Mais des changements similaires visant à freiner la négation du génocide n’ont donné aucun résultat jusqu’à présent.

L’ambassade des États-Unis en Bosnie a qualifié les décisions du parlement des Serbes de Bosnie d' »attaques inconstitutionnelles et délibérées » contre l’accord de paix de 1995.

« Cet assaut contre Dayton a des conséquences », a déclaré l’ambassade, ajoutant que les États-Unis soutenaient les actions de Schmidt.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, la guerre en Bosnie était le pire conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a éclaté lorsque les Serbes de Bosnie ont lancé une rébellion et une accaparement des terres pour former leur propre État après l’éclatement de l’ex-Yougoslavie en 1991.

En 1995, les troupes serbes bosniaques ont tué plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques dans l’enclave orientale de Srebrenica dans ce que deux tribunaux de l’ONU ont déclaré le seul génocide post-Seconde Guerre mondiale en Europe. Les Bosniaques sont membres de la minorité majoritairement musulmane du pays.

The Associated Press