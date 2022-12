Le haut responsable électoral du Texas démissionne après la mi-mandat

AUSTIN, Texas (AP) – Le haut responsable des élections du Texas a démissionné lundi après une année intense à tenter de rassurer les sceptiques électoraux, à naviguer dans le lancement mouvementé de nouvelles lois électorales qui ont entraîné des milliers de bulletins de vote par correspondance rejetés et à superviser un audit limité de l’élection de 2020 .

Le secrétaire d’État John Scott, qui a été nommé par le gouverneur républicain Greg Abbott, a fait l’objet d’un examen immédiat à partir du moment où il a pris ses fonctions en octobre 2021. Il a brièvement fait partie de l’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump qui a contesté les résultats de l’élection de 2020. mais a déclaré en acceptant le poste au Texas qu’il ne contestait pas que le président Joe Biden était le gagnant.

Immédiatement, Scott a été chargé d’essayer de donner aux électeurs texans confiance dans les résultats des élections et la capacité de voter après que les républicains ont adopté une nouvelle loi électorale radicale quelques semaines seulement avant sa nomination. Mais ces efforts ont démarré de manière cahoteuse lors de la première primaire du Texas au Texas, alors que les électeurs avaient du mal à naviguer dans les nouvelles exigences de vote par correspondance, ce qui a conduit les comtés à jeter près de 23 000 bulletins de vote par correspondance.

Lors des élections de novembre, le taux de bulletins rejetés était revenu à des niveaux plus normaux et le bureau de Scott a déclaré qu’il n’y avait pas de problèmes majeurs entourant l’élection.

“En écoutant directement les préoccupations des responsables électoraux locaux, des électeurs et des militants de tous les horizons politiques, j’ai pu comprendre comment mieux éduquer les électeurs texans sur leur devoir civique le plus sacré”, a déclaré Scott dans sa lettre de démission.

Scott a déclaré qu’il reviendrait à la pratique juridique privée. Son successeur sera choisi par Abbott, qui a été réélu pour un troisième mandat en novembre.

En septembre, avant les élections de mi-mandat de cette année, Scott a déclaré à l’Associated Press que son bureau recevait régulièrement des menaces, avait entendu de nombreux Texans préoccupés par l’intégrité des élections et était en contact avec des responsables électoraux locaux recevant des messages similaires.

Le rôle de Scott a également touché à la sécurité des frontières cette année alors que son bureau a contribué aux négociations du gouverneur avec les États mexicains voisins dans le cadre des efforts d’Abbott pour freiner l’immigration. Cela est intervenu après qu’Abbott a publié une directive plus tôt cette année pour inspecter tous les véhicules utilitaires traversant plusieurs points de contrôle à travers la frontière, provoquant des retards prolongés et la fermeture de certains des ponts commerciaux les plus fréquentés au monde.

The Associated Press