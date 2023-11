Le haut responsable du NSC pour l’Europe s’en va

Le soutien continu à Kiev est mis en doute non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, où certains dirigeants affirment qu’il ne sert à rien de fournir davantage d’aide militaire si la victoire ukrainienne n’est pas assurée. | Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

PREMIÈRE DANS LE QUOTIDIEN NATSEC –– Un architecte du Président JOE BIDENLa politique européenne de l’Ukraine met fin à son mandat au Conseil de sécurité nationale, laissant l’administration dans une profonde incertitude quant à l’avenir de l’Ukraine.

AMANDA SLOAT a été une figure discrète mais clé des efforts de l’administration Biden pour rétablir les relations avec les alliés traditionnels et contrer la Russie. De l’équipe de transition à son rôle actuel de directrice principale des affaires européennes, elle a rédigé les principaux piliers de la stratégie transatlantique de la nouvelle équipe et a accompagné Biden lors de huit voyages en Europe, dont cinq sommets de l’OTAN et deux sommets de l’UE. Elle a également été la force motrice dans l’élévation du niveau « Bucarest Neuf», un groupe de pays de l’OTAN d’Europe de l’Est réunis pour renforcer la région.

Les responsables américains affirment que ses efforts au service d’un président transatlantique sont l’une des principales raisons pour lesquelles les relations avec l’Europe se sont nettement améliorées. Mais après avoir été sur les sièges les plus chauds pendant si longtemps, Sloat cherche à le calmer.

« Ces trois années ont été extraordinaires, mais il est temps. Je suis fatiguée », a-t-elle déclaré au NatSec Daily dans une interview jeudi matin confirmant son départ. Sloat sera à Chicago avec sa famille pour Thanksgiving – son beau-frère, un chef professionnel, contribuera à la fête – avant de se rendre en Inde pour se concentrer sur le yoga et l’Ayurveda. Elle a hâte de ne plus penser ni d’être en Europe pendant un moment. Sloat, dont le dernier jour est vendredi prochain, a l’intention de revenir de voyage en janvier, rafraîchie et prête pour son prochain défi encore incertain.

Le mandat de Sloat au NSC a été dominé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle a passé des mois sans dormir à coordonner une réponse avec ses alliés européens et à avertir ses homologues ukrainiens que VLADIMIR POUTINE prévu un assaut à grande échelle. Des responsables américains ont déclaré que Sloat avait veillé à ce que la réponse transatlantique soit cohérente et robuste, ce qui a conduit à un soutien militaire et économique de plusieurs milliards de dollars à Kiev.

Tout le monde n’est pas satisfait de la politique du gouvernement. Ils soutiennent que des armes plus avancées auraient dû être envoyées à Kiev dès les premiers jours de la guerre, citant comme preuve la contre-offensive fracassante de l’Ukraine. Et ils ont également remis en question la sagesse des États-Unis d’autoriser l’achèvement de la construction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne, une décision que l’Allemagne a annulée après le début de la guerre.

Sloat a traversé des moments difficiles. Des responsables de l’administration ont déclaré que, comme beaucoup de ses collègues, elle avait été prise au dépourvu par l’accord sur les sous-marins nucléaires entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, connu sous le nom d’AUKUS. Les responsables ont déclaré que Sloat était furieux d’avoir été laissé à l’écart lors de la conclusion de l’accord. Après l’annonce de l’accord, elle a dû répondre à des appels de colère de la France, qui a vu son propre sous-pacte avec l’Australie abandonné.

Elle a bien géré la situation, ont déclaré ses collègues, et le président français EMMANUEL MACRON s’est ensuite rendu à la Maison Blanche pour une visite d’État.

Sloat part à un moment précaire. Le soutien continu à Kiev est mis en doute non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, où certains dirigeants affirment qu’il existe un cela ne sert à rien de fournir davantage d’aide militaire quand une victoire ukrainienne n’est pas assurée. Son départ fait suite à d’autres hauts responsables du NSC, comme le dirigeant russe ÉRIC VERTce qui amène certains responsables de l’administration à craindre que trop de mémoire institutionnelle ne soit éliminée.

Sloat ne voit pas les choses de cette façon : « Nous avons beaucoup de gens au sein de l’inter-agence qui restent en place, et j’ai ici une équipe solide qui a je travaille sur ces questions depuis un moment.

Conseiller à la sécurité nationale JAKE SULLIVAN n’avait que des éloges pour Sloat.

« Amanda a été un élément inestimable de l’équipe du président avant même le premier jour, lorsqu’elle triait les appels de félicitations provenant des dirigeants du monde entier. Depuis, nous comptons chaque jour sur son expertise et ses conseils, en particulier sur son leadership pour reconstruire l’unité transatlantique et galvaniser un soutien sans précédent à l’Ukraine », a-t-il déclaré dans un communiqué.

PAUSES HUMANITAIRES ASSURÉES : Il semble que la diplomatie de l’administration Biden porte ses fruits : Israël commencera à mettre en œuvre chaque jour de courtes « pauses » humanitaires dans les combats dans le nord de Gaza.

À partir d’aujourd’hui, les « pauses » de quatre heures dans les opérations à Gaza permettront à l’aide humanitaire d’arriver dans la région et aux civils de se mettre hors de danger, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité. JOHN KIRBY a déclaré aux journalistes, comme le nôtre LARA SELIGMAN rapports.

Biden a fait pression sur le Premier ministre israélien BENJAMIN NETANYAHU suspendre les combats à des fins humanitaires, et le secrétaire d’État ANTONY BLINKENle conseiller à la sécurité nationale Sullivan et le secrétaire à la Défense LLOYD AUSTIN ont également discuté de la question avec leurs homologues, a déclaré Kirby.

Mais l’accord est loin de répondre à la demande de Biden d’une pause « de plus de trois jours » pour garantir la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza.

Israël a déjà ouvert un « couloir humanitaire » permettant aux civils de fuir les hostilités, et prévoit d’en ouvrir un autre le long de la côte afin que les gens puissent atteindre des zones plus sûres dans le sud du pays, a déclaré Kirby. Les destructions causées par un mois de combats intenses sont sans précédent, a déclaré un haut responsable de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. dit le nôtre PAULA ANDRÉSalors qu’il recherche près de 500 millions de dollars de financement d’urgence pour soigner 730 000 personnes qui ont été chassées de chez elles.

Dans le même temps, l’Autorité palestinienne a informé l’administration Biden qu’elle serait ouverte à un rôle de gouvernance dans la région après la guerre entre Israël et le Hamas – une option soutenue par la Maison Blanche – si les États-Unis soutenaient une solution à deux États, a déclaré un haut responsable du Hamas. organisation mère du groupe a déclaré au New York Times MARC LANDLER.

Alors que le conflit israélien détourne l’attention de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les pressions de Kiev en faveur d’un sommet de haut niveau visant à renforcer le soutien international d’ici la fin de l’année s’essoufflent, estiment les diplomates occidentaux. a déclaré au Wall Street Journal LAURENCE NORMAND.

PARI WAGNER : Depuis que le chef du groupe Wagner EEUVGÉNI PRIGOJINE a été tué dans une mystérieuse explosion d’avion en août, le sort de ses forces paramilitaires russes reste un mystère. Maintenant, on dirait qu’il y a un plan pour eux.

L’armée russe tente de recruter des soldats de Wagner pour éviter d’attirer des citoyens et sauver ce qui reste du potentiel de combat du groupe, d’anciens combattants et de blogueurs militaires a déclaré au New York Times ANATOLIE KOURMANAEV, EKATERINA BODYAGINA et ALINA LOBZINA.

Quatre détenus russes qui ont combattu aux côtés de Wagner ont reçu ces dernières semaines des appels et des messages proposant de nouveaux contrats. Ils ont été invités à s’enrôler dans la Rosgvardia, la garde nationale militarisée russe, selon le reportage. “Wagner devient officiellement une unité de Rosgvardia”, lit-on dans un texte de recrutement. “L’ensemble de la structure, les méthodes de travail et les commandants restent les mêmes.”

Une seconde mobilisation pourrait semer le mécontentement parmi l’opinion publique russe, ce que Poutine préférerait probablement éviter.

Même si la main-d’œuvre pourrait être un problème pour Moscou pendant la guerre, l’argent ne semble pas l’être. Le Kremlin a engrangé 1,1 milliard de dollars supplémentaires pour son effort de guerre cette année après que la plus grande société pétrolière privée russe ait exploité les failles des règles de sanctions de l’UE avec l’aide de la Bulgarie, notre propre VICTOR JACK rapports.

GRÈVE POUR DÉSÉSCALER : La frappe aérienne des États-Unis mercredi sur un dépôt de munitions utilisé par des milices soutenues par l’Iran visait à apaiser les tensions au Moyen-Orient, a déclaré aujourd’hui le porte-parole du NSC, Kirby.

« Personne ne recherche l’escalade ici. Ce que nous essayons de faire, c’est de désamorcer et de dissuader, et c’est l’objectif non seulement de ces frappes en Syrie, mais aussi des mouvements de force que nous avons mis en place dans la région », a déclaré Kirby sur MSNBC. Un drone de surveillance américain a également été abattu mercredi au-dessus de la mer Rouge par les forces houthistes du Yémen.

Les deux attaques sont un signe indéniable d’une violence croissante dans un contexte de renforcement de l’armée américaine dans la région – comprenant l’envoi de deux groupes d’attaque sur porte-avions, d’une unité de réponse rapide des Marines, d’escadrons de chasse et de défenses aériennes – pour protéger les bases américaines, les nôtres. PAUL McLEARY rapporté mercredi soir.

FBI DANS LES BURBOURGS : Le FBI a choisi mercredi Greenbelt, dans le Maryland, comme nouveau siège, déménageant de son siège de Washington vers un site proposé dans la banlieue de l’État voisin. Cette décision est le point culminant d’un effort d’une décennie visant à trouver à la principale agence d’application de la loi du pays un nouveau siège qui répondrait de manière adéquate à ses exigences de sécurité modernes.

