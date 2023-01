Le haut procureur ordonne la libération des détenus de l’explosion du port de Beyrouth

BEYROUTH (AP) – Le procureur général du Liban a ordonné mercredi la libération de tous les suspects détenus dans le cadre de l’enquête sur l’explosion meurtrière du port de Beyrouth en 2020 et a déposé des accusations contre le juge chargé de l’enquête, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

La décision du procureur en chef, le juge Ghassan Oweidat, a porté un nouveau coup à l’enquête, qui est au point mort depuis des années. L’enquête a menacé d’ébranler l’élite dirigeante libanaise, en proie à la corruption et à la mauvaise gestion, et a contribué à plonger le pays dans un effondrement économique sans précédent.

Oweidat a accusé Bitar de reprendre son travail malgré les contestations judiciaires contre lui qui avaient interrompu l’enquête, abus d’autorité, effectué un travail contraire à ses prérogatives et outrepassé son autorité. Il a également émis une interdiction de voyager.

La décision est intervenue après que Bitar a repris lundi l’enquête sur l’explosion dévastatrice du port, après une interruption de 13 mois suite à des contestations judiciaires soulevées par des politiciens accusés dans l’enquête, y compris le procureur en chef.

Bitar a déclaré mercredi dans un communiqué que la décision d’Oweidat de libérer les détenus était “illégale” et a déclaré qu’il s’était engagé à mener à bien l’enquête. “Le juge Oweidat ne peut pas inculper un juge qui l’a précédemment inculpé dans l’enquête sur le port en raison d’un conflit d’intérêts”, indique le communiqué de Bitar.

Oweidat a annoncé en décembre 2020 son retrait de toute implication dans l’enquête sur l’explosion de Beyrouth en raison de ses liens avec l’ancien ministre et parlementaire inculpé Ghazi Zeiter.

Dix-sept détenus sont détenus depuis des années en détention provisoire après l’explosion massive du port le 4 août 2020. Des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un matériau utilisé dans les engrais, ont explosé au port de Beyrouth, tuant 218 personnes, blessant plus de 6 000 et endommageant de grandes parties de la capitale libanaise.

L’avocat Sakher El Hachem, qui représente l’ancien chef de l’autorité portuaire Hassan Koraytem et un ancien responsable du port, le citoyen américain Ziad al-Ouf, a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient reçu la confirmation de la décision de la justice et que ses clients seraient libérés mercredi.

Les responsables ont ajouté qu’Oweidat avait envoyé un policier à la résidence de Bitar pour l’informer des accusations et ordonner à Bitar de visiter son bureau, mais l’enquêteur non-conformiste a refusé de lui parler.

Mody Koraytem, ​​la sœur de l’ancien chef de l’autorité portuaire, a déclaré que la libération des détenus était attendue depuis longtemps et elle a affirmé qu’ils étaient tous innocents.

“En tant qu’administration portuaire, ils n’auraient rien pu faire à ce sujet (le nitrate d’ammonium)”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils avaient fait leur travail étant donné que la justice avait autorisé la cargaison mortelle à entrer dans le port.

Certains des détenus avaient déjà quitté la prison mercredi en fin d’après-midi, dont l’ancien chef des douanes Badri Daher. “Oweidat a fait ce qu’il fallait sur le plan juridique”, a déclaré son avocate, Céline Atallah. Daher n’était pas disponible pour commenter.

Le juge Bitar est le deuxième enquêteur à mener l’enquête sur l’explosion du port et a inculpé plus d’une douzaine de hauts responsables politiques, de la sécurité, du port et de la sécurité.

Lundi, Bitar a ordonné la libération de cinq des 17 détenus dans cette affaire et a inculpé huit responsables, parmi lesquels de hauts responsables du renseignement, le général de division Abbas Ibrahim et le général de division Tony Saliba, ainsi qu’Oweidat.

Le juge a également convoqué au moins 14 hommes politiques et responsables de la justice, de la sécurité et des douanes pour un interrogatoire en février. De hauts responsables ont refusé à plusieurs reprises de se présenter pour un interrogatoire depuis le début de l’enquête.

Bitar a pris ses fonctions à la suite du limogeage en février 2021 du juge Fadi Sawwan suite à des plaintes de parti pris de la part de deux ministres du Cabinet. S’il est également renvoyé, cela pourrait être le coup de grâce pour l’enquête.

La plupart des familles des victimes de l’explosion ont approuvé Bitar et ont appelé les autorités à permettre une enquête approfondie et sans entrave. Certains ont cependant perdu espoir dans une enquête nationale et ont plaidé pour une mission d’enquête mandatée par l’ONU.

Ils ont condamné mercredi la décision d’Oweidat et appelé à manifester.

“Cela anéantit tout espoir qui nous reste”, a déclaré Paul Naggear, militant pour les familles des victimes de l’explosion et père d’un enfant de 3 ans décédé dans l’explosion. «Ils veulent mettre un terme à l’enquête. C’est la seule explication. »

Naggear a déclaré qu’il sympathisait avec les familles des détenus. Mais il pense qu’ils ont été « manipulés » par les dirigeants politiques libanais pour accuser Bitar de ne pas les avoir libérés plus tôt plutôt que de blâmer les autorités pour avoir mis l’enquête sur la glace.

Amnesty International a déclaré que les autorités libanaises ne s’intéressaient pas à la justice.

« Les autorités libanaises ont bafoué la loi, contournant sans vergogne une enquête pénale en cours et exerçant des représailles contre un juge qui ne faisait que son travail », a déclaré la directrice régionale adjointe d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Aya Majzoub.

Les dirigeants politiques libanais ont accusé Bitar sans preuve de partialité dans son enquête, certains exigeant son renvoi.

Les médias libanais ont rapporté plus tôt mercredi que le Conseil supérieur de la magistrature, la plus haute instance judiciaire du pays, se réunira jeudi pour discuter du statut de Bitar dans l’enquête et d’une proposition visant à introduire un juge auxiliaire dans l’enquête.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Abby Sewell et Bassem Mroue à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

Kareem Chehayeb, Associated Press