Le haut patron du ministère de l’Intérieur a reçu le titre de chevalier malgré un nombre record de traversées illégales de la Manche

LE grand patron du ministère de l’Intérieur a été récompensé par un titre de chevalier malgré un nombre record de traversées illégales de la Manche.

Le secrétaire permanent Sir Matthew Rycroft a reçu le gong juste au moment où un record de 45 000 migrants effectuait le périlleux voyage à travers la Manche.

Et il a également supervisé le bureau des passeports maladroit qui a gâché les vacances d’été de milliers de personnes après avoir échoué à gérer un arriéré dans les affaires.

Le député conservateur Lee Anderson a appelé Sir Matthew à rendre le prix jusqu’à la fin de la crise des migrants.

Il a déclaré au Sun: «Le ministère de l’Intérieur est en crise.

“Il est sous-performant et il est l’un des responsables, et pourtant il a reçu l’un des plus grands honneurs du pays.

«Les gens sont furieux contre des gens comme lui pour ne pas avoir sécurisé nos frontières et nous garder en sécurité.

“S’il avait une once de décence, il la rendrait.” Deux hauts députés qui se sont révélés être des épines aux côtés de Boris Johnson ont également été reconnus dans la première liste des honneurs du Nouvel An à être publiée depuis que l’ancien Premier ministre a quitté le n ° 10.

Le conservateur Julian Lewis, qui a défié Boris Johnson de devenir président du comité parlementaire du renseignement et de la sécurité (ISC), et le travailliste Chris Bryant, qui préside le comité des normes communes, ont tous deux été nommés chevaliers.

Il y a aussi un honneur pour l’ancien secrétaire permanent au Trésor Sir Tom Scholar – qui a été fait Chevalier Grand-Croix de l’Ordre du Bain.

Plus tôt cette année, il a été limogé par Liz Truss le premier jour de son mandat.

Le président de la Cop26, Alok Sharma, est fait chevalier, tandis que l’ancien ministre conservateur Andrew Stephenson, qui était coprésident du parti dans le cabinet intérimaire de M. Johnson au cours de l’été, est nommé CBE.

L’ancien secrétaire du Cabinet Mark Sedwill – qui a également été limogé par M. Johnson – a été nommé Chevalier Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges.