Le haut-parleur portable Sonos Move 2 promet un meilleur son et une meilleure autonomie de la batterie

En 2019, Sonos a lancé son premier haut-parleur portable, le bien nommé Se déplacer, qui avait beaucoup à apprécier, malgré son prix un peu élevé de 400 $. La suite est désormais là avec quelques améliorations de conception modestes, une autonomie de batterie nettement améliorée (jusqu’à 24 heures) et une nouvelle architecture acoustique à double tweeter qui, selon Sonos, permet au Move 2 de fournir « un son stéréo large et spacieux, une première pour un Sonos ». haut-parleur portable. » Il sera expédié le 20 septembre en noir, olive ou blanc avec une station de chargement sans fil pour 449 $ (449 £, 799 AU $), soit 50 $ de plus que l’original.

Comme le nouveau filaire de Sonos Ère 100 et Ère 300 haut-parleurs sortis en juin dernier, le Move 2 est doté du même nouveau système de commande tactile sur le dessus du haut-parleur. Vous pouvez utiliser les commandes tactiles pour lire, mettre en pause ou sauter une piste, et faire glisser votre doigt le long du curseur de volume pour régler les niveaux de volume. Comme auparavant, vous pouvez contrôler le haut-parleur avec votre voix, avec Amazon Alexa ou Sonos Voice Control pris en charge, mais pas Google Voice Assistant. Le réseau de microphones intégré est également utilisé lors du calibrage du son du haut-parleur avec le système de calibrage sonore TruePlay de Sonos qui personnalise le son pour un espace particulier, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

En savoir plus: Meilleures enceintes Bluetooth de 2023

Le Move 2 est disponible dans une nouvelle couleur olive ainsi qu’en noir et blanc. Sonos

J’ai examiné à la fois le Move et le Errer, le plus petit haut-parleur portable de Sonos qui coûte 179 $. Les Move et Roam sont tous deux conçus pour être utilisés comme haut-parleurs Bluetooth lorsque vous êtes à l’extérieur, loin de votre réseau WiFi domestique, et intégrés à votre système multiroom Sonos lorsque vous êtes chez vous. Cependant, il était un peu délicat de passer du Wi-Fi au Bluetooth, un problème que Sonos semble avoir résolu avec le Move 2 (cela devrait être plus facile maintenant mais nous devrons tester cela). Les utilisateurs Apple peuvent également diffuser directement l’audio de leurs appareils vers le haut-parleur à l’aide d’AirPlay 2 via Wi-Fi.

Je n’ai pas encore utilisé le Move 2, mais nous recevons un échantillon d’examen avant sa date d’expédition le 20 septembre. Inutile de dire que je suis plus intrigué par la façon dont cela sonne et par sa capacité à réellement produire un son stéréo (vous pouvez également relier deux Move 2 sans fil pour créer une véritable paire stéréo). En général, comme les haut-parleurs sont très rapprochés dans une seule enceinte, il est difficile de créer une séparation stéréo. Le Move original avait un son mono.

Déplacez-en 2 dans le jardin. Sonos

Pour les utilisateurs de Sonos, l’attrait du Move original était qu’il ressemblait à un haut-parleur d’intérieur et s’intégrait bien d’un point de vue esthétique à vos haut-parleurs filaires Sonos existants. Mais il était également d’une robustesse trompeuse et résistait bien à l’extérieur.

Comme l’original, le Move 2 a un indice IP56, ce qui le rend à la fois résistant à l’eau et à la poussière (il n’est cependant pas étanche). Il pèse 6,61 livres (3 kg), batterie comprise, qui est remplaçable, et présente une échancrure près de son sommet qui sert de poignée, ce qui le rend assez facile à transporter d’un endroit à l’autre.

Le Move 2 est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Sonos

Comme je l’ai dit, l’autre grande amélioration concerne la durée de vie de la batterie. Le haut-parleur est désormais conçu pour une utilisation allant jusqu’à 24 heures à des niveaux de volume modérés, selon Sonos. Cela représente une augmentation par rapport à la durée de vie de la batterie du Move original de 11 heures.

Bien que le haut-parleur soit livré avec une station de chargement sans fil, vous pouvez également charger via le port USB-C, qui sert également de port de sortie pour charger vos appareils. En plus de cela, Sonos a confirmé que vous pouvez faire de l’audio via USB-C en connectant votre ordinateur portable, tablette ou smartphone équipé d’un port USB-C directement au haut-parleur avec un câble USB-C (Sonos vend également un accessoire adaptateur Line-In pour connecter appareils tels qu’un plateau tournant).

Recherchez l’examen complet du Sonos Move 2 par CNET vers le 20 septembre. En attendant, voici un bref aperçu des principales spécifications du haut-parleur.

Spécifications clés du Sonos Move 2, selon Sonos