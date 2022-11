Le haut-parleur portable en or 24 carats de Devialet coûte presque un grand

Les haut-parleurs de Devialet sont à la fois reconnaissables pour leur design et leur prix et la dernière création de l’entreprise ne va pas beaucoup à contre-courant de cette tendance.

Le Devialet Mania est cependant la première incursion du spécialiste français de l’audio dans le monde des haut-parleurs portables. Cela signifie que vous pouvez emporter ce son signature avec vous lorsque vous quittez votre appartement de luxe si vous pouvez vous permettre le prix élevé demandé de près de 1 000 $.

Bien qu’il s’agisse clairement d’un produit Devialet en termes de style, le Mania est fait pour voyager avec une poignée intégrée, une hauteur de 170 mm et un poids de 2,3 kg. Le design associait des surfaces polies à des tissus tissés pour « refléter l’engagement de l’entreprise à combler le fossé entre le luxe et l’innovation technologique ».

Malgré sa taille compacte par rapport aux autres haut-parleurs Devialet, le Mania offre toujours de nombreuses prouesses audio pour que vous puissiez diffuser des rythmes supérieurs, que vous souhaitiez être la fête la plus bruyante dans le parc local ou ailleurs.

Semblable au Trueplay de Sonos trouvé sur des haut-parleurs comme le Move, le Mania peut régler l’audio en fonction de l’endroit où vous placez le haut-parleur. Il a ASC (Active Stereo Calibration) qui utilise quatre microphones et AI pour s’adapter à l’environnement et si vous le placez au milieu d’une pièce, le mode stéréo 360 est automatiquement activé.

Dévialet

Alternativement, si vous le placez près d’un mur, les haut-parleurs arrière «renforceront de manière transparente les deux haut-parleurs à l’avant» pour créer une «scène sonore puissante». Devialet affirme que c’est le seul haut-parleur portable à offrir un rendu stéréo et une cartographie acoustique en temps réel.

Ces quatre haut-parleurs pleine gamme sont accompagnés de subwoofers alimentés par SAM (adaptation active des haut-parleurs) de Devialet dans une configuration push-push pour des basses percutantes jusqu’à 30 Hz, bien que l’audition humaine atteigne 20 Hz et que vous puissiez sentir des basses inférieures à ce.

Les quatre microphones déjà mentionnés peuvent également être utilisés pour invoquer Amazon Alexa et le Mania prend également en charge le Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 et Spotify Connect. Devialet cite une autonomie de 10 heures à un volume modéré et le haut-parleur dispose également de boutons tactiles et d’un indice de résistance aux coupures IPX4.

Le Devialet Mania est disponible à partir d’aujourd’hui au prix de 790 $ / 690 £, ce qui est bien moins cher que ses compagnons d’écurie tels que le Phantom I à 3 300 $ / 2 800 £.

Cependant, si vous voulez l’édition Paris Opéra, qui est ornée d’or lunaire 24 carats et comprend la station d’accueil à 80 $ / 69 £, elle vous coûtera 990 $ / 890 £.