Le haut-parleur intelligent Amazon Echo Pop a un design unique et un prix bas

Depuis son lancement en 2016, l’Echo Dot est l’enceinte intelligente la plus abordable d’Amazon. Cela a maintenant changé avec l’arrivée de l’Echo Pop, qui sera disponible pour seulement 39,99 $/44,99 £ lors de sa mise en vente le 31 mai. C’est moins cher que le dernier Echo Dot vendu par Amazon.

Mis à part le prix, la chose la plus intéressante à propos du Pop est son design. Il ressemble essentiellement à un Echo Dot qui a été coupé en deux, avec le facteur de forme semi-sphérique lui permettant de prendre beaucoup moins de place.

Plutôt que de produire un son à 360°, le haut-parleur de l’Echo Pop occupe presque tout le devant de l’appareil. Amazon dit que vous pouvez vous attendre à un « son plein », mais ne le recommande que pour les petits espaces tels qu’une chambre ou un dortoir.

L’indicateur bleu (qui apparaît lorsque vous prononcez le mot de réveil) se trouve juste au-dessus de ce haut-parleur principal, bien que l’anneau lumineux complet s’étende autour de celui-ci. Il est disponible en quatre finitions, appelées Charcoal, Glacier White, Lavender Bloom et Midnight Teal.

Vous pouvez également ajouter une touche de couleur supplémentaire avec une pochette Echo Pop, vous permettant de personnaliser encore plus l’apparence de l’appareil. Les options Gris, Lilas, Violet et Glow in the Dark coûtent toutes 19,99 £ supplémentaires au Royaume-Uni.

Amazone

L’Echo Pop est doté du même processeur Amazon AZ2 que le dernier Echo Dot, mais il peut également être utilisé comme contrôleur Matter pour la technologie domestique intelligente ou comme prolongateur Wi-Fi pour le réseau maillé Eero. Cependant, vous manquez un capteur de température et il n’y a pas d’option pour un affichage de l’horloge.

Spectacle d’écho 5

Le plus petit écran intelligent d’Amazon a également été rafraîchi, à la fois dans les modèles réguliers (89,99 $ / 89,99 £) et pour enfants (99,99 $ / 99,99 £).

Le premier comprend de nouveaux haut-parleurs qui, selon Amazon, offrent à la fois un son plus clair et doublent les basses de la dernière génération. Vous obtenez également le processeur AZ2, ainsi que des microphones améliorés.

Amazone

Il peut être associé à un nouveau support réglable, qui ajoute également un port USB-C. Cela en fait un candidat idéal pour le chevet du patient, d’autant plus que l’appareil photo dispose d’un obturateur physique.

Vous avez le choix entre trois couleurs : noir, blanc et bleu. La version Kids est uniquement disponible dans une finition « Galaxy » sur le thème de l’espace, mais comprend une garantie de deux ans et un abonnement Amazon Kids Plus d’un an.

Ailleurs, une nouvelle version des Echo Buds a également été lancée, avec un design radicalement nouveau et un prix beaucoup plus abordable – 49,99 $. Il n’y a plus de suppression active du bruit ni même d’embouts auriculaires, Amazon optant plutôt pour un design semi-ouvert.

