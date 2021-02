Le haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Mi a été lancé en Inde le 22 février: voici ce que nous savons

Xiaomi avait annoncé que la société lancerait deux nouveaux produits audio lors d’un événement en Inde le 22 février. La société taquine maintenant l’arrivée du haut-parleur Bluetooth Mi Portable qui a été dévoilé pour la première fois dans le monde l’année dernière. En plus du haut-parleur portable, Xiaomi pourrait apporter de nouveaux écouteurs en Inde lors de l’événement Mi Sound Unveil la semaine prochaine. Xiaomi lancera également la nouvelle série Redmi Note 10 dans le monde le 4 mars.

Le nouveau teaser sur les poignées de médias sociaux de Xiaomi India est livré avec une affiche promotionnelle avec un haut-parleur rectangulaire qui ressemble au haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Mi de l’année dernière. Un article sur Twitter mentionne également « Audio à la volée », ce qui suggère la prise en charge de la portabilité de l’appareil. De plus, une vieille affiche du géant chinois de la technologie faisait allusion au lancement d’écouteurs filaires à côté du haut-parleur.

Pour rappel, la variante globale du haut-parleur Bluetooth portable Mi est livré avec un design rectangulaire avec un bouton d’alimentation, une bascule de volume, un changement de piste, etc. Il offre une sortie audio de 16 W et prend en charge la connectivité Bluetooth v5.0. Tout comme la plupart des haut-parleurs portables, le haut-parleur Bluetooth portable Mi a une cote IPX7 pour la résistance à l’eau et à la poussière et offre un véritable son stéréo. D’autres caractéristiques notables incluent une plage de fréquences allant jusqu’à 20 kHz, une plage de transmission de 15 mètres et la prise en charge des codecs audio SBC et AAC. Le haut-parleur Xiaomi contient également une batterie de 2600 mAh qui est censée offrir jusqu’à 13 heures de lecture de musique sur une seule charge avec un volume de 50%. Le haut-parleur portable prend également en charge la connectivité AUX.

Le haut-parleur Bluetooth portable Mi est disponible dans le monde entier dans les options de couleur noir et bleu, et l’appareil prend jusqu’à quatre heures pour se charger complètement. Comme mentionné, la société a confirmé le lancement de la série Redmi Note 10 le mois prochain. Xiaomi a révélé que la série comportera une protection Corning Gorilla Glass, un écran perforé, une sortie audio haute résolution, etc.