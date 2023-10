Le haut-parleur Bluetooth Bose que j’utilise 24h/24 et 7j/7 bénéficie d’une réduction de 30 $ pour Prime Day

S’il y a bien une chose sur laquelle je suis pointilleux, c’est la qualité du son, alors avant d’investir dans une petite enceinte Bluetooth, j’ai fait mes recherches. (Je veux dire par là que j’ai parcouru la liste de CNET des meilleurs haut-parleurs Bluetooth.) Celui que j’ai choisi, et celui qui continue d’être de qualité élevée pour sa taille, est le haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex, et il est à 30 $ de réduction en ce moment pour Premier jour d’octobre.

Au lieu de 149 $ habituels, le haut-parleur Bluetooth SoundFlex est en vente au prix de 119 $ sur Amazon. Et comme autre avantage pour les personnes qui préfèrent soutenir une entreprise autre qu’Amazon : l’orateur est également 120 $ chez Best Buy et 119 $ via Bose lui-même.

J’aime vraiment cette enceinte pour les raisons pour lesquelles vous aimeriez une enceinte : la musique sonne vraiment bien dessus, la parole est claire lorsque j’écoute un podcast et le son est suffisamment riche pour remplir mon (petit) studio.

Mais je l’aime davantage pour une autre raison : en tant que dormeur agité et léger, j’ai besoin d’une sorte de son qui masque le bruit de l’intérieur et de l’extérieur de mon immeuble. Dans une série d’événements dont je ne me souviens pas complètement, j’ai découvert que jouer la piste sonore « Commercial Airliner » depuis mon ordinateur Application calme via mon haut-parleur Bose, j’ai bloqué efficacement les basses que je peux entendre dans mon appartement. C’est aussi un beaucoup plus confortable que d’essayer de dormir avec la même piste passant dans des écouteurs (qui, je le note, n’étaient pas non plus conçus pour dormir).

Bien que je ne puisse pas comparer son utilisation hors AMM en tant que machine à bruit blanc aux véritables machines à bruit blanc, je peux dire que sa polyvalence est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis lié à ce haut-parleur Bluetooth. En ce qui concerne la façon dont il teste la qualité audio globale, vous pouvez lire la critique complète de Bose SoundLink Flex de David Carnoy ici.