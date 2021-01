Le représentant James Clyburn s’adresse à la presse aux côtés du chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, et de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, en juin 2020. | Chip Somodevilla / Getty Images

Le whip de la majorité à la Chambre, James Clyburn, a déclaré que Trump ferait probablement face à un vote de destitution d’ici mercredi.

Les démocrates ont travaillé rapidement pour préparer des articles de destitution contre le président Donald Trump – et le whip de la majorité de la Chambre, James Clyburn (D-SC), a déclaré Fox News dimanche un vote sur ceux-ci aura lieu «probablement mardi, peut-être mercredi».

John Bresnahan, cofondateur de Punchbowl News et vétéran de Capitol Hill rapporté dimanche que la Chambre tiendra une brève session lundi. Représentant Ted Lieu (D-CA), qui a aidé à rédiger les articles de mise en accusation, a tweeté que les articles seraient présentés à cette session et que, dès dimanche après-midi, ils avaient 200 coparrainants.

La décision de la Chambre d’entamer une procédure de destitution vient en réponse au rôle de Trump dans l’incitation à une insurrection meurtrière au Capitole américain mercredi dernier, dans le but d’arrêter, de retarder ou d’interférer avec la certification par le Congrès de l’élection présidentielle de 2020. le projet d’articles de mise en accusation qui a été rendu disponible répond à cela en accusant Trump d ‘«incitation à l’insurrection».

Mais les articles finaux peuvent également aborder les efforts antérieurs de Trump pour renverser les résultats de l’élection. Clyburn a déclaré à CNN État de l’Union qu’il pensait qu’une série d’appels téléphoniques au cours desquels Trump a cajolé et menacé les responsables électoraux de l’État de Géorgie dans le but de les faire renverser les résultats du vote présidentiel de l’État «est irréprochable et je pense que cela devrait être inclus dans la discussion».

Le représentant James Clyburn a déclaré que l’appel téléphonique du président Trump avec le secrétaire d’État géorgien « est irréalisable et devrait être remis en question » #CNNSOTU https://t.co/z34PT4AuTB pic.twitter.com/NXABsyQbq1 – CNN Politics (@CNNPolitics) 10 janvier 2021

Certains démocrates, y compris le sénateur Joe Manchin (D-WV), ont découragé leur parti de poursuivre des accusations de destitution immédiate, affirmant que se concentrer sur l’adoption rapide d’une législation au début de la nouvelle administration et confirmer le cabinet de Biden devrait avoir la priorité.

« Nous devons mettre notre gouvernement en place rapidement – c’est la chose la plus importante que nous devrions faire », a déclaré Manchin au Washington Post vendredi. «Nous n’avons plus besoin de théâtre politique.»

Répondant à ces préoccupations, Clyburn a indiqué à CNN que les démocrates de la Chambre pourraient siéger en destitution jusqu’à ce que les 100 premiers jours du président élu Biden se soient écoulés, donnant la priorité au programme politique du nouveau président.

Clyburn a déclaré que trouver le meilleur moyen d’équilibrer la destitution avec le début du mandat de Biden reviendrait en fin de compte à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, mais a déclaré qu’il suggérerait: «Donnons au président élu Biden les 100 jours dont il a besoin pour lancer son programme. , et peut-être que nous enverrons les articles un peu plus tard. »

Le représentant James Clyburn dit alors qu’il s’attend à ce que la Chambre prenne des mesures sur l’article de mise en accusation contre le président. Trump cette semaine, les démocrates de la Chambre pourraient attendre les 100 premiers jours du mandat du président élu Biden pour envoyer l’article au Sénat. #CNNSOTU pic.twitter.com/aLjjNWAxG9 – État de l’Union (@CNNSotu) 10 janvier 2021

Indépendamment du moment où la Chambre pourrait publier des articles potentiels, il y aura probablement un certain retard du côté du Sénat. Vendredi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), a fait circuler une note à ses collègues du GOP établissant un calendrier potentiel si la Chambre envoie immédiatement des articles de destitution à la Chambre haute. Dans ce document, McConnell écrit qu’un procès ne commencerait que le 19 janvier au plus tôt, un jour avant que Trump ne soit censé quitter ses fonctions.

Si le processus de destitution conduit à un procès au Sénat, il n’est pas clair que les démocrates auront les 67 voix nécessaires pour condamner Trump; après que les démocrates de Géorgie nouvellement élus, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff aient prêté serment en tant que sénateurs, les démocrates auront une faible majorité d’un vote à la chambre (avec le vice-président élu Kamala Harris comme 51e vote décisif).

Il y a deux sénateurs républicains, les sénateurs Pat Toomey et Lisa Murkowski, qui appellent à la démission de Trump, mais jusqu’à présent, aucun sénateur du GOP n’a dit qu’il voterait pour le condamner.

À la Chambre, il semble y avoir suffisamment de soutien pour une mise en accusation réussie – au-delà des 200 coparrainants du projet d’article, plus de 220 démocrates de la chambre ont publiquement exprimé leur soutien à la procédure de destitution.

S’il était destitué, Trump deviendrait le premier président de l’histoire des États-Unis à être destitué deux fois.

Les démocrates soutiennent que Trump doit être destitué – même s’il quitte ses fonctions avant un procès au Sénat

Compte tenu des retards possibles au Sénat, la destitution de Trump par une condamnation au Sénat semble peu probable avant l’expiration de son mandat le 20 janvier.

Une forme plus rapide de destitution pourrait venir du vice-président et du Cabinet en invoquant le 25e amendement – qui permet à ces partis de destituer un président jugé inapte à ses fonctions.

Mais le vice-président Mike Pence a décidé de ne pas invoquer le 25e amendement plus tôt cette semaine, malgré les pressions apparemment exercées pour le faire de la part de certains membres du Cabinet. Selon CNN, Pence a choisi de garder cette option dans sa poche arrière au cas où le comportement de Trump s’aggraverait dans les derniers jours de son mandat.

Comme Andrew Prokop de Vox l’a rapporté, les démocrates espéraient initialement que Pence dirigerait une destitution par le biais du 25e amendement. Maintenant qu’il est clair que cela n’arrivera pas, les démocrates font valoir qu’ils n’ont d’autre choix que de procéder à la destitution.

Dimanche, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a déclaré à George Stephanopoulos d’ABC que «chaque minute» pendant laquelle Trump reste en fonction «représente un danger clair et présent», ajoutant qu’elle espère que le Congrès pourra interdire à Trump de reprendre ses fonctions à travers le processus de destitution.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez soutient la destitution, en disant @GStephanopoulos «Chaque minute» que Trump est «au pouvoir représente un danger clair et présent». «Nous parlons également de l’interdiction totale de (Donald Trump) de se présenter à nouveau.» https://t.co/k4g6uA7rAo pic.twitter.com/k5nIiWuOtx – Cette semaine (@ThisWeekABC) 10 janvier 2021

Plusieurs républicains de premier plan, comme les alliés de Trump, le sénateur Lindsey Graham (R-SC) et le représentant Jim Jordan (R-OH), ont plaidé contre la destitution, appelant à la place à «la guérison et l’unité» après l’insurrection. Mais Ocasio-Cortez a repoussé cette rhétorique dimanche, en disant: «Le processus de guérison est séparé et nécessite en fait une responsabilité … parce que sans cela, cela se reproduira», a-t-elle déclaré.

Rep. Ocasio-Cortez repousse certains législateurs du GOP suggérant une deuxième mise en accusation du président. Trump menacerait l’unité: « Le processus de guérison est séparé et nécessite en fait une responsabilité … parce que sans cela, cela se reproduira. » https://t.co/wbex0bS4Sb pic.twitter.com/6QcDczitua – ABC Nouvelles (@ABC) 10 janvier 2021

Le sénateur Chris Coons (D-DE) a fait écho à Ocasio-Cortez dans ses commentaires à CBS Affrontez la nation dimanche, en disant qu ‘«il ne peut y avoir de réconciliation qu’avec la repentance».

« Beaucoup de mes collègues républicains appellent maintenant à la guérison et à nous unir. Je vous dirai qu’il ne peut y avoir de réconciliation qu’avec la repentance. » – Sénateur Chris Coons pic.twitter.com/dl6Sg1lNUQ – Aaron Rupar (@atrupar) 10 janvier 2021

Essentiellement, les démocrates soutiennent que la destitution, même si elle est effectuée après le départ de Trump, montrera clairement que l’incitation à l’insurrection par des élus fédéraux est une ligne qui ne doit plus jamais être franchie.