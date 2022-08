Le haut juge de l’Oregon nie que le conflit ait conduit au licenciement de la commission

SALEM, Oregon (AP) – La juge en chef de l’Oregon a nié mercredi qu’un conflit de personnalité l’ait amenée à licencier tous les membres d’une commission qui régit le Bureau des services de défense publique et nomme son directeur exécutif.

Les critiques pendant des années ont déclaré que le système de défense publique de l’Oregon était en crise avec beaucoup trop peu d’avocats pour représenter les personnes accusées de crimes.

La juge en chef Martha Walters a déclaré la semaine dernière que le directeur exécutif, Stephen Singer, l’avait verbalement attaquée lors d’une rencontre et lui avait reproché de ne pas avoir réussi à sortir son agence d’une crise.

La Commission des services de défense publique a décidé la semaine dernière de ne pas licencier Singer. Walters a ensuite pris la décision sans précédent lundi de révoquer les neuf membres votants de la commission. Elle a invité ceux qui souhaitaient rester à postuler pour leur poste puis a réintégré cinq d’entre eux tout en en nommant quatre nouveaux.

L’ancien membre de la commission, Thomas Christ, a déclaré que Walters voulait que Singer soit renvoyée et qu’il pensait qu’elle “avait décidé de remplir la commission avec des personnes qui voteraient comme elle le souhaitait sur cette question”, a rapporté l’Oregonian / OregonLive. Christ faisait partie de ceux qui ont été licenciés lundi et n’a pas été renommé.

L’American Bar Association a constaté que l’Oregon ne compte que 31 % des défenseurs publics dont il a besoin. Des centaines d’accusés qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat n’ont pas pu obtenir de défenseurs publics pour les représenter.

Walters est membre d’office permanent et sans droit de vote de la commission. Lors de la première réunion de la commission reconstituée mercredi, Walters a déclaré: “Nous devons faire avancer la prochaine phase de notre travail pour créer les changements systémiques et un soutien immédiat pour ceux qui servent et ceux qui ont besoin de services de défense publique dans l’Oregon.”

“Je sais que les émotions sont encore vives pour certains”, a déclaré Walters. “Et il y a eu des accusations et des suggestions selon lesquelles les conflits de personnalité étaient ce qui a motivé ma décision. C’est contre-productif et il faut arrêter.

La commission s’est ensuite réunie en session exécutive “pour examiner la discipline ou entendre les plaintes contre un officier public et pour examiner et évaluer les performances professionnelles de (Singer)”.

Oregon Public Broadcasting rapporte que Walters a décrit Singer comme indigne de confiance, inutilement combatif et lent à résoudre la crise de la défense publique de l’État. D’autres membres de la communauté de la défense publique ont défendu Singer en tant que leader qui entreprend de réformer un système défaillant, tout en reconnaissant qu’il peut être abrasif.

Le système de défense publique de l’Oregon est le seul du pays qui repose entièrement sur des sous-traitants : de grandes entreprises de défense à but non lucratif, de plus petits groupes coopérants d’avocats de la défense privés qui contractent des affaires et des avocats indépendants qui peuvent prendre des affaires à volonté.

Mais certains cabinets et avocats privés refusent périodiquement de prendre de nouvelles affaires en raison de la charge de travail. Les faibles taux de rémunération et les retards de paiement de l’État sont également un facteur dissuasif.

Les accusés criminels de l’Oregon qui se sont retrouvés sans représentation légale en raison d’une pénurie de défenseurs publics ont déposé une plainte en mai alléguant que l’État viole leur droit constitutionnel à un avocat et à un procès rapide.

Andrew Selsky, l’Associated Press