Caroline Brehman | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

Le général du Corps des Marines Kenneth McKenzie Jr., commandant du Commandement central américain, témoigne devant le Comité des services armés du Sénat lors de son audition sur le « Commandement central américain et le Commandement américain pour l’Afrique dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de défense pour l’exercice 2022 et du programme de défense des années futures à Washington le jeudi 22 avril 2021.

WASHINGTON – Le chef des forces américaines au Moyen-Orient a déclaré jeudi qu’il craignait que l’armée afghane ne s’effondre après que les troupes américaines et étrangères aient quitté le pays déchiré par la guerre.

Les remarques du général de marine Kenneth McKenzie font suite à l’annonce du président Joe Biden, le 14 avril, qu’il retirerait toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant fin à la plus longue guerre américaine.

« Je suis préoccupé par la capacité de l’armée afghane à tenir après notre départ, la capacité de l’armée de l’air afghane à voler, en particulier, après que nous ayons retiré le soutien de ces avions », a déclaré McKenzie, chef du Commandement central américain. lors d’une audience du comité sénatorial des forces armées jeudi.

Les forces afghanes, a-t-il dit, se sont habituées au soutien des armées américaines et d’autres nations pendant plusieurs années.

Plus tard au Pentagone, McKenzie a déclaré que Biden l’avait consulté ainsi que d’autres hauts gradés de l’armée avant que le commandant en chef ne lance l’appel pour retirer les troupes.

« Le président a fait tout son possible pour s’assurer que toutes les opinions étaient sur la table », a-t-il déclaré. « Je pense que nous reconnaissons tous qu’il y avait des risques à venir suite à cette décision. Mais je rejetterais l’affirmation selon laquelle nous sommes en décalage. »

Un représentant de la Maison Blanche a renvoyé la demande de commentaires de CNBC sur les remarques de McKenzie au Conseil de sécurité nationale.

Un porte-parole du NSC a cité les récents commentaires du conseiller adjoint à la sécurité nationale Jonathan Finer, qui a déclaré que l’administration ne se faisait aucune illusion sur la difficulté de la situation après le départ des forces américaines d’Afghanistan.

McKenzie a également déclaré aux journalistes que si les États-Unis continueront de soutenir l’Afghanistan de loin, il était particulièrement préoccupé par la maintenance des aéronefs.

Les machines sont en grande partie entretenues par des entrepreneurs des États-Unis et d’autres pays, a-t-il déclaré. Les États-Unis ont l’intention de trouver des moyens innovants de remplacer ces services d’une manière qui n’impliquerait pas de bottes sur le terrain, a-t-il ajouté.

Interrogé sur les billions de dollars qui avaient été investis dans la formation et l’aide à l’armée afghane, McKenzie a déclaré qu’il pensait que les États-Unis avaient vu un «bon retour sur investissement».

Les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie ont coûté aux contribuables américains plus de 1,57 billion de dollars collectivement depuis le 11 septembre 2001, selon un Rapport du ministère de la Défense. Plus de 2 000 militaires américains sont morts en Afghanistan.