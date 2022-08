Le haut gendarme à la retraite de la N.-É. décrit les «échecs» dans la réponse aux tirs de masse

L’ancien haut gendarme de la Nouvelle-Écosse a souligné ce qui, selon elle, s’est mal passé lors de la réponse aux tirs de masse de 2020, y compris un “échec” à fouiller correctement la petite communauté rurale où le massacre a commencé.

Lee Bergerman, commissaire adjoint à la retraite et commandant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, a témoigné lundi à Halifax devant la Mass Casualty Commission menant l’enquête sur la fusillade des 18 et 19 avril 2020, lorsqu’un homme armé a tué 22 personnes dans la province.

Bergerman a déclaré qu’à son avis, il y avait eu des “échecs” et des pannes de communication pendant la réponse, précisant plus tard que cela comprenait les communications radio entre les officiers sur le terrain et ceux des postes de commandement.

Elle a également déclaré qu’il y avait des problèmes de communication avec le public et qu’il aurait pu y avoir une meilleure “rationalisation” des messages provenant de la GRC. Bergerman a également constaté des lacunes dans la coordination de l’emplacement des officiers et a déclaré qu’il aurait été utile que les membres de la communauté soient davantage impliqués dans le centre de commandement pour donner un aperçu des «routes obscures».

“Ce sont toutes des choses dont je pense que nous pouvons apprendre, et j’espère qu’une grande partie de cela sortira de cette commission”, a déclaré Bergerman, qui a pris sa retraite de la GRC en octobre 2021.

On lui a également demandé ce qu’elle pensait de la façon dont la GRC n’avait pas complètement nettoyé toutes les scènes de crime à Portapique, en Nouvelle-Écosse, jusqu’à 19 heures après le début de la fusillade, ce qui signifie que certaines victimes de Cobequid Court – une petite route à l’extrémité sud de la communauté – n’étaient pas découverte jusqu’en fin d’après-midi du 19 avril.

Bergerman a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi cela s’était produit et qu’elle n’était pas impliquée dans ces décisions sur le terrain, mais c’était un “événement extraordinaire” où les gens ont fait de leur mieux.

“De toute évidence, s’il faut 19 heures pour trouver une scène de crime, c’est un manque de ressources appropriées pour le faire”, a déclaré Bergerman.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait été utile de faire appel aux forces municipales à proximité pour aider à fouiller Portapique, Bergerman a déclaré que cela pourrait certainement être une “leçon apprise”.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Elle a également souligné que certaines choses avaient été très bien faites, qualifiant d’« héroïques » les efforts des premiers agents de la GRC sur le terrain à Portapique et de l’équipe d’intervention d’urgence.

Un avocat de la commission, l’avocat des familles des victimes, le syndicat de la police et le ministère fédéral de la Justice ont interrogé Bergerman sur divers sujets, notamment à quoi ressemblait le moral dans les rangs supérieurs au cours de l’année qui a suivi la tragédie.

“Il y avait beaucoup d’épuisement professionnel … nous avions un certain nombre de nos cadres supérieurs clés qui étaient en congé de maladie et beaucoup de nos officiers commissionnés faisaient trois emplois”, a déclaré Bergerman.

Bergerman a déclaré que des agents venaient la voir pour mettre en place des plans de relève pour leurs rôles afin qu’ils puissent être transférés hors de la province. Elle s’est donc tournée vers le quartier général national de la GRC à Ottawa pour obtenir de l’aide.

Le rapport sur le bien-être est venu d’Ottawa : Bergerman

Elle a dit avoir discuté avec le sous-commissaire Brian Brennan des problèmes de santé mentale des officiers supérieurs et demandé des stratégies pour mieux répondre à leurs besoins.

Brennan s’est ensuite rendue chez la chef des ressources humaines de la GRC, Gail Johnson, et ils ont pris la décision de commander une évaluation indépendante du bien-être à Quintet Consulting, a déclaré Bergerman, qui examinerait les facteurs ayant une incidence sur le moral.

Les consultants ont interrogé 24 officiers ou équivalents civils au cours de l’été 2021, selon un résumé du rapport publié par la commission, y compris Bergerman.

Le rapport final a été terminé en septembre 2021, mais Bergerman a déclaré qu’il n’abordait pas les problèmes qu’elle avait initialement posés.

Au lieu de cela, le rapport décrivait ce que les participants pensaient des problèmes sous-jacents avec la direction de la GRC, les partenaires policiers des forces municipales, la réponse par balle et les critiques de la propre performance de Bergerman.

Les commissaires Leanne Fitch, Michael MacDonald, président, et Kim Stanton, de gauche à droite, regardent témoigner Lee Bergerman, à droite, ancien sous-commissaire et commandant récemment retraité de la GRC de la Nouvelle-Écosse. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

“Je cherchais, ‘Quelles stratégies pouvons-nous mettre en place pour aider les gens à guérir?’ Faisons-nous du team building, faisons-nous des retraites, faisons-nous venir des psychologues, faisons-nous venir des membres supplémentaires pour soutenir les officiers… c’est ce que je cherchais », a déclaré Bergerman.

Elle a ajouté qu’elle avait demandé des détails sur la planification de la succession des hauts dirigeants qui ne faisaient pas partie du rapport, mais cela a été “fait finalement”.

Bien que Bergerman ait déclaré que les relations entre la GRC de la Nouvelle-Écosse et les forces municipales étaient «bonnes» avant la fusillade de masse, les choses se sont détériorées depuis. Il est devenu “populaire” que les gens prennent leurs distances avec la GRC et certains chefs de police ont publiquement critiqué la GRC, a déclaré Bergerman, et la pression de la GRC pour des normes de police à l’échelle de la Nouvelle-Écosse “a provoqué une rupture” entre la GRC, le ministère provincial de la Justice, et forces municipales.

Alors que Bergerman a déclaré que la commission devrait demander à un chef municipal pourquoi cela a créé un problème pour eux, elle a suggéré que cela pourrait être dû au fait que les normes sont accompagnées d’unités spécialisées comme les équipes d’intervention d’urgence – qui sont toutes “d’un coût prohibitif pour de nombreuses municipalités .”

Elle a ajouté que les chefs municipaux étaient également contrariés par la décision de la GRC de commencer à suivre les dépenses chaque fois que des services de police comme Truro ou Bridgewater font appel à des unités spéciales de la GRC qu’ils n’ont pas dans leurs propres forces. Mais Bergerman a déclaré que la GRC ne facturait pas les municipalités pour ces services, se contentant de suivre pour montrer à la province où va leur argent lorsqu’ils enregistrent un déficit.

Le modèle de financement des services de police remis en question

Bergerman a suggéré que la commission examine de près le modèle de financement des services de police en Nouvelle-Écosse et son incidence sur les ressources de la Nouvelle-Écosse pour la GRC et les forces municipales.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec les commentaires des officiers supérieurs du rapport sur le bien-être sur le fait que la province avait sous-financé la GRC pendant des années, Bergerman a répondu “en général, je dirais oui”. Bien que Bergerman ait déclaré que la province refusait souvent les demandes de financement en dehors du budget régulier, elle comprenait que cela se résumait à «des dollars et des cents» et que les soins de santé étaient davantage une priorité.

Le manque de personnel s’est aggravé après la fusillade de masse, a déclaré Bergerman, lorsque de nombreux gendarmes ont été traumatisés et en congé. L’année dernière, elle a déclaré que le district où la plupart des fusillades ont eu lieu a obtenu six nouveaux postes d’officier, mais cela ne suffit pas.

“C’est un cercle vicieux … vous n’avez pas assez de ressources, vous utilisez les ressources dont vous disposez en heures supplémentaires et ce n’est pas durable”, a déclaré Bergerman.

Avant son témoignage, la commission a interrogé Bergerman début août. À l’époque, Bergerman a déclaré qu’elle n’avait entendu parler de la réplique de la voiture du tireur que lorsqu’elle l’avait vue aux informations le matin du 19 avril.

Elle a dit qu’elle était convaincue que l’un des croiseurs de la GRC avait été volé, alors elle a appelé le surintendant en chef. Chris Leather pour demander si c’était le cas. “Il a confirmé que toutes nos voitures de police avaient été retrouvées”, a déclaré Bergerman.

La photo avait été envoyée à la GRC par la police régionale d’Halifax vers 7 h 30, mais la photo n’a pas été partagée publiquement jusqu’à ce que la GRC publie un tweet environ trois heures plus tard.

Bergerman a également déclaré qu’en ce qui concerne les recommandations de la commission, elle aimerait voir des “mécanismes de suivi robustes” pouvant être suivis après la remise du rapport final, peut-être gérés par des avocats ou d’autres personnes impliquées dans la commission.

Une avocate de la famille, Tara Miller, a suggéré un comité permanent composé d’agents au niveau de la rue, de la haute direction de la GRC et du public pour s’assurer que les recommandations de l’enquête ne restent pas sur une étagère.

“Je suis d’accord avec cela”, a déclaré Bergerman.

Les commissaires à la tête de l’enquête interrogeront Bergerman mardi, avant que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, ne prenne la parole.

Lucki a été prise dans une controverse politique pendant des semaines à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait subi des pressions pour divulguer des informations spécifiques sur les armes à feu du tireur avant la législation sur le contrôle des armes à feu du gouvernement libéral.

La commission a réservé mardi et mercredi pour le témoignage de Lucki, tandis que jeudi, le chef de la police régionale d’Halifax, Dan Kinsella, témoignera.