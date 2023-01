Le haut diplomate des Émirats arabes unis de retour en Syrie alors que les relations continuent de se dégeler

BEYROUTH (AP) – Le chef de la diplomatie des Émirats arabes unis a rencontré mercredi le président syrien Bashar Assad, sa deuxième visite à Damas alors que les relations continuent de se dégeler entre les deux pays.

Selon un communiqué du bureau d’Assad, lui et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, ont discuté du renforcement des liens économiques entre leurs nations. Il a cité Assad disant que le rétablissement des liens entre les deux pays est dans l’intérêt de la stabilité régionale.

L’agence de presse officielle des Émirats arabes unis, WAM, a déclaré avoir également discuté des développements en Syrie et dans la région, le cheikh Abdallah exprimant son soutien à une solution politique pour mettre fin au conflit. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis était accompagné d’une délégation de responsables de l’économie et de la sécurité.

La visite de Cheikh Abdallah est la deuxième en Syrie depuis son premier voyage dans ce pays déchiré par la guerre en novembre 2021. Elle survient également 10 mois après qu’Assad a effectué une rare visite aux Émirats arabes unis – sa première depuis plusieurs années dans un pays étranger autre que ses alliés. La Russie et l’Iran. Les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade en Syrie en 2018.

La Syrie a été expulsée de la Ligue arabe, composée de 22 membres, et boycottée par ses voisins après que son soulèvement s’est transformé en conflit en 2011. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans la guerre, qui a déplacé la moitié de la population syrienne d’avant-guerre de 23 millions. De grandes parties de la Syrie ont été détruites et la reconstruction coûtera des dizaines de milliards de dollars.

La guerre étant pour la plupart dans l’impasse ces dernières années et après qu’Assad a repris le contrôle d’une grande partie du territoire syrien grâce à l’aide militaire de la Russie, de l’Iran et du groupe militant libanais du Hezbollah, les pays arabes se sont rapprochés du rétablissement des liens avec le dirigeant syrien.

En juin, Bahreïn a nommé sa mission diplomatique complète en Syrie depuis plus d’une décennie, tandis que le plus haut diplomate algérien en visite à Damas en juillet dernier a déclaré que son pays, aux côtés d’autres pays arabes, coordonnait le rétablissement de l’adhésion de la Syrie à la Ligue arabe. Assad a également eu un appel avec le roi Abdallah II de Jordanie en octobre 2021, qui a accueilli des groupes d’opposition soutenus par l’Occident et des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre.

The Associated Press