Le haut diplomate de Biden tourne la page post-Trump avec le Groenland

En 2019, Trump a suscité un mélange de rires et de perplexité aux États-Unis lorsqu’il a confirmé que son administration envisageait d’acheter le Groenland compte tenu des spéculations sur des richesses pétrolières et minérales importantes sous sa vaste calotte glaciaire. Mais au Groenland et au Danemark, qui ont la souveraineté sur l’île, l’idée qu’un ancien promoteur immobilier new-yorkais pensait pouvoir simplement acheter le territoire arctique, qui abrite environ 56 000 personnes, était offensante.