Le haut court blanc et le sweat-shirt squelette de Hailie Jade: Photo – Hollywood Life

Halloween ne peut pas venir assez tôt pour d’Eminem la fille, Hailie Jade, qui avait l’air fabuleux dans un nouveau selfie effrayant. La jeune femme de 26 ans a posté une photo d’elle sur Instagram portant un petit haut court côtelé blanc qui ressemblait plus à une bralette qu’à une chemise et l’a stylisée avec un sweat à capuche squelette gris foncé.

Sur la photo, Hailie portait un haut court côtelé blanc à col haut avec un ourlet échancré juste sous sa poitrine. Ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient pleinement exposés dans la chemise et elle l’a coiffée avec un pantalon de survêtement élastique gris taille haute. Au-dessus de sa chemise courte, elle a enfilé un sweat à capuche gris surdimensionné avec un motif squelette blanc sur le devant.

Elle a complété son look avec un étui de téléphone fantôme blanc fantasmagorique et un glamour magnifique. Sous sa capuche, ses cheveux surlignés brun clair étaient en vagues super douces et volumineuses tandis qu’un œil charbonneux rose clair, de longs cils et une lèvre mate rose clair complétaient son ensemble. Hailie adore l’automne et ses publications sur Instagram le prouvent.

Juste un jour avant ce selfie, Hailie a posté une photo d’elle montrant ses nouveaux cheveux châtains super clairs qui semblaient presque blonds. Elle a coiffé sa nouvelle coiffure avec une paire de lunettes de soleil noires, un pantalon en cuir noir et une veste en jean surdimensionnée avec un col en sherpa blanc. Elle a légendé la photo, “Ces nouveaux cheveux me donnent un peu envie de devenir encore plus blonde.”

En plus de ces tenues, Hailie a également porté une paire de shorts de motard noirs et moulants avec un sweat à capuche noir et un blazer beige à carreaux surdimensionné sur le dessus. Elle a stylisé la tenue avec une paire de grosses bottes mi-mollet en cuir noir, un sac à main noir et des lunettes de soleil Prada noires.

