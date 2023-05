Le haut conservateur attribue les lourdes pertes électorales à la guerre en Ukraine et à Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le secrétaire à la culture a imputé les lourdes pertes électorales locales des conservateurs à la pandémie et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Lucy Frazer a ajouté que le Parti conservateur était au pouvoir depuis « longtemps ».

Le ministre a reconnu que les électeurs étaient « frustrés et en colère », mais a affirmé que Rishi Sunak commençait à regagner la confiance du public. Elle a ajouté que M. Sunak livrait pour le peuple britannique de « manière tranquille ».

Le Premier ministre a été blâmé par certains conservateurs après que le parti a perdu 960 conseillers lors du scrutin de jeudi.

Mme Frazer a déclaré à l’émission Sophy Ridge On Sunday de Sky News: «Si nous pouvions examiner le contexte de l’ensemble des élections locales, nous sommes au pouvoir depuis longtemps.

« Nous venons d’avoir une pandémie qui a perturbé la vie de nombreuses personnes et a eu des conséquences sur l’économie, tout comme la guerre en Ukraine, qui se poursuit. »

Pressée de savoir si elle comprenait l’ampleur des pertes de son parti, elle a déclaré : « Totalement, il est vraiment important que nous écoutions les gens. Je sais que les gens sont frustrés et en colère.

Elle a dit qu’elle reconnaissait que les résultats n’étaient « pas bons », ajoutant: « Je comprends tout à fait que nous devons faire mieux et je pense que nous allons livrer. »

Le parti était en train de rétablir la confiance alors que M. Sunak « commençait à réaliser de manière discrète » ses cinq priorités, y compris la lutte contre l’inflation, a expliqué Mme Frazer.

« Je pense que le Premier ministre, qui est maintenant en poste depuis six mois, remet le pays sur les rails et tient ses promesses. Je pense que nous commençons à gagner la confiance du public britannique.

Pressée de savoir si les conservateurs devaient offrir plus que les promesses de M. Sunak à partir de janvier, elle a déclaré à l’émission Laura Kuenssberg On Sunday de la BBC : « Nous devons absolument réfléchir. Je pense que Rishi n’est Premier ministre que depuis six mois.

Kuenssberg a déclaré: « Ce n’est pas cinq minutes, c’est six mois. »

« Ce n’est pas cinq minutes, mais ce sont d’énormes défis », a répondu Mme Frazer.

Pendant ce temps, le Parti travailliste fêtait les résultats des élections locales « plutôt encourageants », qui ont vu le parti de Sir Keir Starmer gagner 635 sièges et prendre le contrôle de 22 autres autorités locales.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré à Ridge: « Je pense que pour les prochaines élections générales, le parti travailliste se sent confiant mais pas complaisant. »