Le haut-commissaire du Canada défend ses liens avec la famille royale

LONDRES –

Alors que des millions de personnes célèbrent le jubilé de platine de la reine, marquant ses 70 ans de règne sur le Commonwealth, l’homme représentant l’un des liens diplomatiques les plus proches du Canada avec la monarchie défend ses liens avec la famille royale malgré des sondages au Canada qui montrent que beaucoup commencent à le remettre en question .

Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, a déclaré à Lisa LaFlamme, présentatrice en chef des nouvelles et rédactrice en chef de CTV National News, que la présence durable de la reine Elizabeth II dans l’esprit de beaucoup est la quantité d’événements mondiaux qu’elle a gouvernés.

« La durée pendant laquelle elle a été une force de solidarité, une force de continuité dans un monde turbulent et en constante évolution », a-t-il déclaré, s’adressant à CTV News devant la Maison du Canada à Trafalgar Square à Londres, en Angleterre. « Je pense que cette capacité à le faire si bien pendant si longtemps est tout simplement très impressionnante. »

Pour lui, la monarchie n’est pas un bras lointain sur le Canada, mais une partie vitale de celui-ci.

Cependant, c’est un sentiment de plus en plus rare au Canada – un récent sondage a révélé que 45 % des Canadiens sont favorables à l’abandon de la monarchie, une forte augmentation par rapport à un sondage précédent en 2020, tandis que seulement 24 % étaient sûrs de vouloir le maintien d’une monarchie.

Un sondage Nanos publié mercredi a également révélé que 62% des Canadiens ont déclaré qu’ils soutenaient ou soutenaient quelque peu l’idée d’appeler la reine à s’excuser pour le rôle de l’Église d’Angleterre dans le système des pensionnats du Canada – un rappel que, pour beaucoup, célébrer 70 ans du règne d’un monarque rappelle également la longue histoire coloniale de l’Angleterre.

Mais Goodale a balayé la question de la séparation du Canada de la monarchie et du remplacement de la reine par un chef d’État élu.

« J’entends cela de la part de certaines personnes, mais en fait, je pense que je leur imposerais la responsabilité de plaider la cause – voulez-vous vraiment un autre débat constitutionnel au Canada en ce moment? La plupart des Canadiens diraient : « Non, nous avons d’autres choses à régler qui sont infiniment plus importantes que cela », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une institution qui, sous la direction de la reine, a fonctionné exceptionnellement bien pour le Canada pendant plus de 70 ans. Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

Il a dit que même si ce n’est « pas directement » son travail de maintenir des liens entre la monarchie et le Canada, cela fait partie de son rôle « d’expliquer ce que la monarchie contribue, ce que Sa Majesté a contribué, ce que fait la famille royale ».

Lorsqu’on lui a demandé quelle est la contribution de la monarchie au Canada, Goodale n’a pas donné de détails, mais des idéaux, affirmant que le fait que la monarchie ait toujours existé en tant que partie intégrante du Canada se soutient pour que son rôle se poursuive.

« Cela contribue à la continuité. Cela contribue à la stabilité », a-t-il déclaré. «Cela peut être très important pour renforcer certaines de nos valeurs les plus chères, comme l’unité, la diversité, l’inclusion, le respect les uns des autres et des normes élevées dans la vie publique et dans la façon dont vous vous conduisez dans la communauté. Ces types de messages de valeur sont très importants, et le Canada est un pays qui est uni plus que par la force des armes ou la force de la loi ou la géographie ou la langue ou la culture, nous sommes unis par nos valeurs communes et notre volonté commune . Et la monarchie, au fil des ans, a été un moyen de communication très puissant pour ce message important. »

Reflétant peut-être une partie de la déconnexion, les événements du Jubilé de cette année devraient être plus discrets au Canada que par le passé – par exemple, aucune médaille n’est offerte cette année, comme c’était le cas lors des précédentes célébrations du Jubilé d’argent, d’or et de diamant. respectivement en 1977, 2002 et 2012. Ces médailles ont été remises à des récipiendaires sélectionnés pour honorer certaines réalisations.

Goodale a déclaré qu’il y avait « de nombreux aspects à la célébration », soulignant que bien qu’il n’y ait pas de médailles, une épinglette a été introduite.

« [It] est une pièce très digne et de grande qualité qui vise à rejoindre un grand nombre de Canadiens, pas seulement quelques-uns qui pourraient figurer sur une liste de médailles », a-t-il déclaré. « Aussi important que cela soit, l’idée était d’aller plus loin.

«Il y a des pièces de monnaie qui sont frappées et des timbres qui sont imprimés, il y a un spectacle son et lumière, il y a eu la visite royale, donc la célébration a été là dans de nombreuses dimensions. Un peu différent de la dernière fois, mais honorant toujours un héritage incroyable d’une femme remarquable.