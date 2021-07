Le haut-commissaire britannique en Inde recherche le soutien des fans de football indiens avant la finale de l’Euro Cup 2020

Les fans de football britanniques ne peuvent contenir leur enthousiasme avant la finale de l’Euro Cup 2020 qui se jouera entre l’Angleterre et l’Italie le 12 juillet. Et il semble que le haut-commissaire britannique en Inde, Alex Ellis, exhorte les fans de football indiens à unir leurs forces pour encourager sa maison. pays. Dans une série de tweets, Ellis a expliqué à quel point gagner l’Euro Cup signifie pour l’Angleterre. Il a également mentionné qu’il était tout à fait au courant des fervents fans de cricket en Inde et qu’il voulait savoir s’il y avait suffisamment de fans de football dans le pays qui resteraient debout après minuit pour regarder la finale.

L’homme de 54 ans a commencé son fil Twitter en attirant l’attention des fans de sport indiens. Ellis a mentionné dans le tweet suivant: « Demain soir est une très, très grande soirée pour les fans de football anglais. » Soulignant l’importance de la finale à venir, Ellis a déclaré que c’était la première fois en 55 ans que l’Angleterre, ou toute autre nation du Royaume-Uni, était en finale d’un grand tournoi de football.

Considérant qu’il est un expatrié vivant à New Delhi, Ellis a également mentionné qu’il était un « fanatique de cricket » et connaissait l’« énorme » passion indienne pour le jeu. Cependant, avant la finale de l’Euro Cup 2020, Ellis a demandé l’avis de Twitter indien sur l’intérêt du football dans le pays.

Demain soir est une très, très grande soirée pour les fans de football anglais (dont je fais partie – même si pour le rugby je soutiens la nation de ma mère, l’Écosse) ; la première fois en 55 ans que l’Angleterre, ou n’importe quelle nation du Royaume-Uni, est en finale d’un tournoi de football majeur. — Alex Ellis (@AlexWellis) 10 juillet 2021

Partageant une autre information sur la gravité du match, Ellis a écrit que l’équipe de football d’Angleterre « a été une source de profonde souffrance pour ses fans » car ils ont deux croyances contradictoires ; que « l’Angleterre perd toujours et qu’elle a un manifeste manifeste devoir de triompher.

L’équipe d’Angleterre de football a été une source de souffrance profonde pour ses fans parce que nous considérons, comme @KuperSimon écrit, deux croyances contradictoires; que l’Angleterre perd toujours et qu’elle a le devoir manifeste de triompher. — Alex Ellis (@AlexWellis) 10 juillet 2021

Alors qu’il partageait l’information, l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale du cabinet britannique a demandé aux fans de sport indiens s’il existait un équivalent indien d’une équipe qui a rarement manqué de décevoir. Cependant, il a mentionné qu’il avait confiance en l’équipe d’Angleterre actuelle et les a décrits comme « doués, cohésifs et bien dirigés ».

Cette équipe d’Angleterre est différente. Ils sont talentueux, cohésifs et bien dirigés. Quel que soit le résultat, j’ai adoré les regarder à l’Euro2020 et je leur souhaite bonne chance, ainsi qu’à leurs (très bons) adversaires italiens demain soir. — Alex Ellis (@AlexWEllis) 10 juillet 2021

Enthousiasmés par le tweet d’Ellis, plusieurs fans de football indiens ont exprimé leur soutien à l’équipe. Comme l’a commenté un utilisateur : « Vous nous avez convoqués. Je soutiendrai l’Angleterre. Le football est très populaire en Inde.

Vous nous avez convoqués… Je soutiendrai l’Angleterre… Le football est très populaire en Inde… — Spectre (@Spectre66108666) 10 juillet 2021

Un autre utilisateur a partagé son expérience et a écrit. « J’avais 10 ans quand j’ai vu Bobby Robson consoler un Lineker en pleurs lors de la Coupe du monde 1990. Depuis, j’ai toujours soutenu l’Angleterre. Maintenant, je suis en Australie et je regarderai et soutiendrai l’Angleterre. Ça commence à 5h du matin ici.

J’avais 10 ans quand j’ai vu Bobby Robson consoler Linekar en pleurs dans WC90. Cette photo me hante toujours. Depuis lors, je soutiens toujours l’Angleterre. Maintenant, je suis en Australie et je vais regarder et soutenir l’Angleterre. Il commence à 5 heures du matin – saradindu sinha (@saradindu1603) 10 juillet 2021

