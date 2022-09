Le haut-commissaire britannique en Inde Alex Ellis profite de Sadhya à Kerala House

Le haut-commissaire britannique en Inde, Alex Ellis, a participé jeudi à la célébration d’Onam à Kerala House à Delhi. L’envoyé britannique a partagé son expérience sur Twitter et a souhaité aux gens à l’occasion. La vidéo commence par de la musique folklorique et son accueil. Après quelques images, on peut voir Alex Ellis savourer Onam sadhya. L’envoyé britannique ainsi que des responsables peuvent être entendus souhaitant des gens en malayalam. “Onam Ashamsakal (Onam souhaite)”, le message. La vidéo s’est terminée par une petite visite de la maison du Kerala.

“J’ai eu un merveilleux Onam Sadhya à la Kerala House. Joyeux Onam à tous ceux qui célèbrent », a-t-il légendé.

j’ai passé un merveilleux #Onam Sadya à la maison du Kerala. #HappyOnam à tous ceux qui font la fête. #ഓണാശംസകൾ#Onashamsakal pic.twitter.com/KmPm0uC8Iu – Alex Ellis (@AlexWellis) 8 septembre 2022

Les gens ont également souhaité l’envoyé britannique dans la section des commentaires. “J’espère que vous en avez profité. Merci de partager cette merveilleuse expérience », a écrit une personne.

J’espère que vous en avez profité. Merci de partager la merveilleuse expérience — meetasengupta (@Meetasengupta) 8 septembre 2022

« Heureux Onam Alex », a déclaré un autre.

Heureux Onam Alex — Gokul Nair (@NairGokul05) 8 septembre 2022

Plus tôt, l’envoyé britannique a partagé une vidéo de lui ayant Adipoli pazhampori à Kochi, Kerala. Pour les personnes qui ne le savent pas, Adipoli pazhampori sont les beignets de banane qui est l’un des aliments de rue de base au Kerala. Revenant au tweet, Alex a écrit: “Adipoli pazhampori n’est qu’un démarreur, dans l’attente d’un Onam Sadya la semaine prochaine.”

Adipoli pazhampori n’est qu’un débutant, impatient de #Onam Sadya la semaine prochaine. pic.twitter.com/yQqs1e0Hvk – Alex Ellis (@AlexWellis) 2 septembre 2022

Onam est l’un des plus grands festivals célébrés au Kerala. Le festival de 10 jours marque le début de la saison des récoltes. Il observe le retour du roi mythologique Mahabali avec Lord Vishnu.

Selon le calendrier malayalam, cette année, les festivités ont commencé le 30 août et se termineront aujourd’hui, c’est-à-dire le 8 septembre. Elles commencent à Atham (Hasta) nakshatram et se terminent à Thiruvonam (Shravana) nakshatram. Chaque jour du festival porte le nom des étoiles astrologiques et a son propre nom, sa signification et ses festivités.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici