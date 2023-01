Le haut-commissaire britannique apprécie le sandwich et la glace au piment de Mumbai et partage une photo

Le haut-commissaire britannique en Inde, Alex Ellis, est un grand gourmand et sa gestion des médias sociaux en est la preuve. Alex Ellis poste souvent sur Internet des photos de lui en train de déguster de délicieux plats indiens et jeudi, il récidive. L’envoyé britannique a tweeté à propos d’essayer une collation épicée d’un vendeur en bordure de route à Mumbai. Sur la photo, on voit Ellis en train de savourer le célèbre sandwich Bombay et la glace au piment du stand. Avec la photo, il a écrit : « Manger comme un #Mumbaikar aujourd’hui – essayer le sandwich de Mumbai et la glace au piment. #BombaySandwich”. Non seulement cela, il a également écrit “Venez manger” en marathi dans sa légende.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Le tweet a recueilli plus de 95 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont ensuite donné des suggestions pour son prochain repas à essayer, tandis que d’autres lui ont demandé d’essayer des collations épicées. L’un des utilisateurs a écrit : “Salut Alex, j’espère que tu es d’accord pour dire que le Mumbai Sandwich est dans une catégorie à part et mérite une bien plus grande reconnaissance ?”

Un autre utilisateur a ajouté: “Venez profiter de Hotdog à Indore, de la divinité et de Jalebi / Mithai à Shreeganga et de la nourriture dans de vieux joints à Ujjain dans le Madhya Pradesh.”

Un utilisateur de Twitter a ajouté : « Je dois vous faire essayer le vada pav, haut-commissaire. Surtout celui de Prabhadevi. La prochaine fois!”

Ce n’est pas la première fois que le haut-commissaire britannique goûte à la cuisine indienne et aux saveurs de tout le pays. Plus tôt, M. Ellis a essayé le Maharashtrian vada pav, un fast-food composé de boulettes de pommes de terre frites prises en sandwich entre deux petits pains. Avec la photo de lui en train de profiter du vada pav, il a écrit : “Il est toujours temps d’avoir un #vadapav à Mumbai.”

M. Ellis a également été vu auparavant se livrant à une délicieuse assiette de dosa et de sambhar à Bangalore.

Alex Ellis a été nommé haut-commissaire britannique en Inde en 2021. Depuis son séjour en Inde, il publie fréquemment des extraits de ses conversations avec les habitants et essaie de nouveaux aliments dans des restaurants bien connus à travers le pays.

