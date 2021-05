Le haut commandant du Hamas perd ses deux jambes, un bras et son œil après que SIX frappes aériennes israéliennes n’aient pas réussi à le tuer

LE commandant en chef du Hamas perdu les deux jambes, un bras et un œil après que SIX frappes aériennes israéliennes n’aient pas réussi à le tuer.

Le commandant des Brigades Qassam du Hamas, Mohammed Deif, 55 ans, a survécu à deux attaques la semaine dernière, a déclaré un porte-parole des Forces de défense israéliennes.

Le commandant du Hamas Mohammed Deif a survécu à six frappes aériennes israéliennes[/caption]

La maison de Yahya Sinwar a été prise pour cible, mais on pense qu’il n’était pas chez lui au moment de la frappe aérienne[/caption]

Des roquettes sont lancées depuis la ville de Gaza vers Israël tôt le 19 mai[/caption]

Les frappes de la semaine dernière contre Deif n’étaient pas la première fois que les forces de sécurité israéliennes ciblaient le chef militaire.

La première tentative a eu lieu en 2001 et la deuxième en 2002 a coûté son œil à Dief et une troisième tentative un an plus tard, Le Times of Israel rapporte.

En 2006, une frappe aérienne des FDI l’a forcé à perdre ses deux jambes et un de ses bras.

En 2014, les forces israéliennes ont ciblé Deif, mais l’ont manqué de peu et ont assassiné sa femme, sa fille de trois ans et son bébé.

Dief, le commandant en chef des brigades Qassam, qui auraient mené des attaques terroristes, y compris des attentats à la bombe dans des bus en Israël.

Sept autres grands commandants du Hamas ont également été visés dans les frappes, a déclaré un porte-parole militaire, ajoutant qu’ils avaient tous survécu.

Parmi les commandants se trouve Yahya Sinwar, également connu comme le boucher de Khan Younis.

Son domicile a été visé par les frappes aériennes, mais il a été signalé qu’il n’était pas chez lui à ce moment-là.

Un garçon est vu avec son ours en peluche sur un site endommagé après que l’armée israélienne a effectué une frappe aérienne sur un bâtiment à Sheikh Ridvan[/caption]

Des proches du Palestinien Mahmoud Shtawi, 19 ans, pleurent lors de ses funérailles le 19 mai[/caption]

Lundi, les frappes aériennes israéliennes auraient détruit les maisons de neuf dirigeants du Hamas, des magasins d’armes et un réseau de tunnels en seulement vingt minutes.

L’armée de l’air israélienne a affirmé que les frappes de lundi avaient tué Hussam Abu Harbid, le commandant de la division nord du Jihad islamique palestinien.

Harbid était responsable d’attaques à la roquette contre Israël – y compris celles lancées la semaine dernière, selon l’armée de l’air israélienne.

Il était commandant du JIP depuis environ 15 ans.

Pendant la nuit, 54 jets israéliens ont largué des bombes sur 35 cibles à Gaza en seulement 20 minutes.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré que les frappes aériennes avaient touché environ 14 kilomètres de tunnels utilisés par le Hamas – appelés «le métro» – ainsi que les maisons des principaux commandants du Hamas, qui étaient également utilisées pour stocker des armes.

L’armée israélienne a détaillé la «liste des cibles» des commandants et a appelé à plus de temps pour continuer à chasser au milieu de la pression croissante d’un cessez-le-feu.

Il y a eu des appels internationaux pour un cessez-le-feu, la France proposant une résolution avec le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont approuvé la résolution lors d’une vidéoconférence avec le roi de Jordanie Abdallah II, selon un communiqué.

Des proches palestiniens du journaliste Yousef Abu Hussein pleurent, après qu’il ait été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur Gaza,[/caption]

Des gens inspectent un véhicule endommagé après que l’armée israélienne a effectué une frappe aérienne au-dessus d’un bâtiment dans le quartier de Sheikh Ridvan[/caption]

« Les trois pays se sont mis d’accord sur trois éléments simples: les tirs doivent cesser, le moment est venu d’un cessez-le-feu et le Conseil de sécurité de l’ONU doit se saisir de la question », a déclaré l’Elysée.

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aujourd’hui que le bombardement dévastateur de neuf jours par Israël contre Gaza avait «fait reculer le Hamas des années» et a promis de continuer les frappes aériennes «aussi longtemps qu’il le faudra».

Hier, le Premier ministre israélien a déclaré que le Hamas avait subi des «coups inattendus» et que les opérations «se poursuivraient aussi longtemps qu’il faudrait pour rétablir le calme».

Il a ajouté: «Nous ne sommes pas debout avec un chronomètre. Nous prenons soin des objectifs de l’opération. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait des gestes alors qu’il montre un diaporama lors d’un briefing aux ambassadeurs en Israël à la base militaire de Hakirya à Tel Aviv[/caption]

Les Palestiniens contrôlent les conséquences des frappes aériennes israéliennes à Rafah[/caption]

Les 11 enfants tués chez eux par les frappes aériennes sur Gaza la semaine dernière faisaient partie d’un programme qui vise à aider les jeunes à faire face aux traumatismes, selon une organisation humanitaire.

Agés entre 5 et 15 ans, ils faisaient partie des 60 enfants tués dans les violences.

Un porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui était à l’origine du projet, a déclaré que le groupe était «dévasté» par la mort des enfants.

«Ils sont maintenant partis, tués avec leurs familles, enterrés avec leurs rêves et les cauchemars qui les hantaient. Nous appelons Israël à mettre fin à cette folie: les enfants doivent être protégés.

«Leurs maisons ne doivent pas être des cibles. Les écoles ne doivent pas être des cibles. Épargnez ces enfants et leurs familles. Arrêtez de les bombarder maintenant », a déclaré le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland.

Jusqu’à présent, au moins 219 personnes, dont près de 100 femmes et enfants, ont été tuées à Gaza jusqu’à présent, selon son ministère de la Santé.

Les forces israéliennes insistent sur le fait qu’elles tentent de frapper les forces et les dirigeants terroristes – mais les dommages collatéraux s’accroissent au milieu des craintes d’une nouvelle crise humanitaire à Gaza.





Mardi, la députée Rashida Tlaib a confronté Joe Biden au sujet des «crimes de guerre israéliens à Gaza» alors que des manifestations ont éclaté lors de la visite du président au Michigan.

Rep Tlaib, la fille d’immigrants palestiniens dont la famille vit toujours en Cisjordanie, rencontré Biden sur le tarmac alors qu’il descendait d’Air Force One pour visiter une usine Ford à Dearborn.

Le couple a été photographié dans un échange tendu hors de portée des caméras et sous le regard du personnel.

La fumée monte lors d’une frappe aérienne israélienne, au milieu des combats israélo-palestiniens, dans la ville de Gaza[/caption]