Le lendemain du jour où elle a marqué un record de quatre buts contre les Maldives, la milieu de terrain indienne Anju Tamang a admis qu’elle s’était inspirée du triplé de Robert Lewandowski en UEFA Champions League.

L’équipe indienne a maintenu sa séquence de victoires dans le championnat féminin SAFF 2022 en cours, remportant une victoire 9-0 contre les Maldives lors de leur deuxième match du championnat féminin SAFF Népal 2022, assurant un passage en douceur aux demi-finales.

Anju Tamang a été la vedette du spectacle, marquant quatre buts, alors que Dangmei Grace en a marqué deux. Priyanka Devi, Soumya Guguloth et Kashmina en ont ajouté un chacun pour porter le score à 9-0 en faveur de l’Inde.

“Avant tout match, je regarde généralement les vidéos de football de joueurs que j’adore. Je dois admettre qu’avant d’aller au match contre les Maldives, je regardais le triplé de Robert Lewandowski en UEFA Champions League. Cela m’a beaucoup inspiré. Au moment où j’ai marqué mon premier but, j’ai voulu continuer et marquer plus », a-t-elle déclaré.

Cependant, elle n’a pas tardé à dédier son exploit à l’équipe. « Ce n’est pas mon dossier. C’est de l’équipe, pour l’équipe et par l’équipe », a-t-elle déclaré, sous les acclamations de ses coéquipières.

“C’est sûrement une sensation incroyable de marquer quatre buts dans un match international pour la première fois. Je suis plus heureux car cela a ouvert la victoire à mon pays. Mais comme je l’ai dit, c’est un jeu d’équipe, et c’est pour nous tous », a déclaré Anju.

«Nous essayions de jouer un bon football et de marquer des buts. Contre les Maldives, nous avons pu atteindre notre objectif. La communication sur le terrain était la clé. Nous avons joué en équipe », a déclaré le milieu de terrain de 26 ans.

“Il y a eu une contribution de tout le monde – de ceux sur le terrain au banc en passant par l’entraîneur et tout le personnel de soutien.”

Tout en grandissant au Sikkim, Anju a joué au football avec les garçons locaux et a rencontré son premier entraîneur professionnel à 17 ans. À l’âge de 19 ans, elle a progressé dans une académie et a joué dans la première Indian Women’s League for Rising Student Club.

“J’ai commencé à jouer à 12 ans. Je faisais de l’athlétisme et je suis allé jouer avec les garçons. Tous m’ont encouragé à jouer au football, et c’est comme ça que tout a commencé. Mon beau-frère m’a offert les bottes et je n’ai jamais regardé en arrière », sourit-elle.

Son rêve s’est finalement réalisé en 2017 lorsqu’elle a été sélectionnée pour jouer pour l’équipe nationale indienne. C’est son but qui a aidé l’équipe à remporter le premier match contre l’Iran dans la Hero Gold Cup.

Elle a été polyvalente puisqu’elle a d’abord joué comme attaquante, puis a déménagé pour jouer comme ailier arrière, et joue maintenant comme milieu de terrain. Elle faisait également partie intégrante de l’équipe triomphante du championnat SAFF, ainsi que de l’équipe médaillée d’or des SAG Games. De plus, elle a également marqué contre le Népal lors de la finale de la dernière édition du championnat féminin SAFF en 2019 contre le Népal.

“J’ai beaucoup appris en étant dans l’équipe senior. Avant de rejoindre l’équipe senior, je n’avais aucune idée du régime alimentaire d’un footballeur. Les séances de musculation m’ont aidé à grandir en tant que joueuse, à la fois physiquement et mentalement », a-t-elle déclaré.

