Le hashtag “Mildly Curse Rishi Sunak” devient viral alors que les gens imaginent des scénarios embarrassants pour le Premier ministre britannique

Rishi Sunak fait la une des journaux depuis qu’il est devenu Premier ministre du Royaume-Uni. Il est devenu le troisième Premier ministre britannique en 2022 et est entré à Downing Street en tant que plus jeune Premier ministre en 200 ans. L’ascension et la nomination de Sunak en tant que Premier ministre britannique ont clairement suscité beaucoup de curiosité dans le monde, en particulier parmi les Indiens. Récemment, un hashtag est devenu viral, qui disait #MildlyCurseRishiSunak. Il met en valeur l’humour britannique, car on peut voir des gens se moquer du nouveau Premier ministre. Les internautes ont publié diverses situations embarrassantes.

“Puissiez-vous toujours échouer à l’exigence de hauteur dans les parcs à thème”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Puissiez-vous ne jamais trouver la fin du ruban adhésif, et si vous le faites, vous essayez d’obtenir un peu de ruban adhésif et il déchire un côté et le gâche.” Regarde:

Puissiez-vous toujours aller 1p sur 20,00 £.#MildlyCurseRishiSunak pic.twitter.com/BzcFla3t7o — Steve Austins Burner (@steves__burner) 30 octobre 2022

#MildlyCurseRishiSunak: Puissiez-vous et vos amis riches commencer à devoir payer des impôts. pic.twitter.com/4ljhpS1Hvj – El Christo (@ElRaynerista) 30 octobre 2022

Puissiez-vous être connu à jamais sous le nom de Briefcase W⚓#MildlyCurseRishiSunak pic.twitter.com/e1jg96HxSw – Zowie (@SlipknotZowie) 30 octobre 2022

Peut-il constamment attraper sa manche sur les poignées de porte alors qu’il essaie de quitter une pièce #MildlyCurseRishiSunak — 💙Emma💙 (@EmmaBell1889) 30 octobre 2022

Puissiez-vous mettre fin à tous les appels aux dirigeants mondiaux en disant accidentellement je t’aime au revoir.

#MildlyCurseRishiSunak — Doronjon (@Doronjon1) 30 octobre 2022

Puissiez-vous toujours échouer à l’exigence de hauteur dans les parcs à thème.#MildlyCurseRishiSunak pic.twitter.com/inMZ2EE67P — Steve Austins Burner (@steves__burner) 30 octobre 2022

Puissiez-vous perdre votre siège au profit de Lord Buckethead lors des prochaines élections #MildlyCurseRishiSunak pic.twitter.com/EqnkDzNKYH – Eric Evans (@MrFunSponge) 30 octobre 2022

Pendant ce temps, beaucoup de choses ont été dites pour et contre le chef du Parti conservateur, mais le commentaire de Trevor Noah sur la situation en a bien saisi l’aspect raciste. “Il est indien, il est hindou et il n’a que 42 ans, ce qui signifie qu’il servira probablement jusqu’à ses 42 ans et demi”, a plaisanté l’animateur du Daily Show. Sunak est le troisième Premier ministre britannique cette année.

Appelant Sunak le premier Premier ministre britannique qui est un « casse-croûte absolu », Trevor a montré une photo de qui il affronte dans ce département : Boris Johnson. Il a ensuite affronté les personnes qui ne sont pas satisfaites que Sunak prenne la place non pas à cause de sa politique ou de sa personnalité, mais parce qu’il est un homme brun. Il a montré un segment d’une émission de radio britannique, où un orateur a déclaré que puisque la plupart des Britanniques sont blancs, ils aimeraient voir un Premier ministre blanc.

