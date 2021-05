Le hashtag de divorce de Bill Gates et Melinda a dépassé 830 millions sur les réseaux sociaux chinois, voici pourquoi

La nouvelle du divorce de Bill et Melinda Gates a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Mais nulle part cela ne semble avoir eu autant d’impact qu’en Chine. Les plateformes de médias sociaux en Chine regorgent de messages et de publications concernant le divorce de Gates, ainsi que de spéculations sur l’avenir du travail caritatif effectué par la Fondation Gates ainsi que sur les relations de Microsoft avec la Chine.

Selon un rapport de CNN, le hashtag « Bill Gates Divorce » sur la plate-forme de médias sociaux chinoise « Weibo » a généré jusqu’à 83 millions de vues avec près de 66000 publications relatives à la balise. De l’avenir du couple à l’impact que le divorce aura sur leurs coentreprises caritatives, la division de leurs actifs et leurs relations avec l’Inde – les utilisateurs chinois des réseaux sociaux ont minutieusement discuté de chaque aspect du divorce des Gates, annoncé plus tôt. pendant la semaine.

Le rapport note que le divorce des Gates a réussi à susciter beaucoup plus d’intérêt pour la Chine que la récente scission entre le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et McKenzie Scott. L’actualité n’avait généré que 91 millions de vues sur le hashtag Weibo.

Pourquoi la Chine aime Bill Gates

Alors que l’intérêt chinois pour le divorce des Gates peut sembler inhabituel, la curiosité peut être enracinée dans Microsoft et la popularité de son co-fondateur Bill Gates dans le pays communiste. Gates était peut-être le seul entrepreneur occidental à bénéficier du niveau de respect et de popularité en Chine, qui se méfie traditionnellement des entreprises et des entrepreneurs occidentaux.

À la tête de Microsoft, Gates a passé des années à essayer de construire une relation de travail et à l’amiable avec la Chine, en autorisant des produits Microsoft comme le moteur de recherche «Bing» et sa plateforme de médias sociaux «LinkedIn». Il est à noter que Google, Facebook ainsi que Twitter sont tous interdits en République populaire de Chine.

Gates a également eu la chance d’être hébergé par l’ancien président chinois Jiant Zemin en 1994 à un moment où la Chine cherchait à consolider son fossé technologique avec l’Occident, juste avant l’apparition d’Internet dans le pays. Grâce à cette visite et à diverses autres visites effectuées par Gates en Chine dans les années 90, l’entrepreneur a pu établir une relation avec la Chine et a également poussé Microsoft en tant que l’une des principales sociétés de technologie occidentales à démarrer ses activités en Chine.

La fondation Bill et Melinda Gates a également joué un rôle actif dans la réalisation de projets de secours et de réduction de la pauvreté en Chine depuis la création de son bureau chinois en 2007. The Gates a finalement contribué à la mise en place du Microsoft Research Lab Asia en Chine, ce qui a donné lieu à plusieurs génies chinois de la technologie, dont Zhang Yiming, qui a fondé ByteDance qui a créé l’application «TikTok», ainsi que des hauts fonctionnaires d’Alibaba et de Baidu.

Alors que les Chinois ont spéculé sur l’avenir de la Fondation Gates ainsi que sur la présence continue de Microsoft en Chine, d’autres pays comme l’Afrique ont également exprimé des inquiétudes concernant la scission. La Fondation, par l’intermédiaire de laquelle les Gates ont dépensé 53,8 milliards de dollars à des fins philanthropiques, a financé plusieurs projets de réduction de la pauvreté et de développement en Afrique. Les bénéficiaires du financement de la Fondation Bill et Melinda Gates ont exprimé leurs inquiétudes après que le couple milliardaire a demandé le divorce, un éducateur déclarant que «les enfants d’Afrique» seront les victimes, a rapporté Reuters.

Les Gates ont soutenu des programmes largement salués dans l’éradication du paludisme et de la polio, la nutrition infantile et les vaccins. L’année dernière, la fondation a engagé quelque 1,75 milliard de dollars pour l’aide au COVID-19. Alors que le couple bienfaiteur milliardaire a demandé le divorce lundi après 27 ans de mariage, le couple s’est engagé à poursuivre leur travail philanthropique ensemble.

