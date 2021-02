Après que la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ait admis qu’elle n’était même pas à l’intérieur du bâtiment du Capitole lors du raid du mois dernier qu’elle avait présenté comme une expérience de mort imminente, la démocrate a convaincu ses fans d’aider à enterrer l’embarras.

Invoquant essentiellement une armée de « robots » humains pour sauver la face, l’équipe d’AOC a envoyé mercredi à ses abonnés une demande d’aide. « Remettre les pendules à l’heure » concernant les messages «négatifs» – c’est-à-dire réalistes – sur la députée et sa localisation le 6 janvier.

Cet e-mail proviendrait de "Alexandria Ocasio-Cortez pour le Congrès" Il demande aux gens de: -Trouvez des publications sur les réseaux sociaux avec "trompeur" Info

-Ne pas utiliser de hashtags tendance

-Rapporter les messages aux plateformes Cela vient après que AOC ait eu 2 hashtags négatifs n ° 1 au cours des dernières 24 heures pic.twitter.com/rSbUgYMhxv – Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 4 février 2021

Alors qu’un homme a été accusé d’avoir menacé d’assassiner AOC sur les réseaux sociaux, il n’y a aucune preuve de contact entre les deux le jour du raid, et la description de plus en plus sinistre de la députée de ce qu’elle a insisté était un frôlement de la mort aux mains de Les émeutiers épris de Trump avaient été dénoncés comme au moins partiellement fictifs. Ses appels à la miséricorde sont tombés dans l’oreille d’un sourd, déclenchant simplement de nouvelles moqueries.

Jeudi, cependant, les hashtags #AOCLied et #AOCSmollett étaient submergés de photos d’animaux de compagnie – chats, chiens, reptiles, etc. – vraiment tout sauf une conversation sur les exagérations du socialiste démocrate concernant ses activités lors de sa supposée rencontre avec la mort dans le Capitol – ou un autre bâtiment près du Capitole – le jour de l’émeute.

#AOCLied à propos de rien. Voici mon pack dans différentes incarnations. pic.twitter.com/DPrILHTI7Z – Fred «Freaky» Duarf (@DuarfFred) 5 février 2021

#AOClied ma douce bebes ne l’achète pas. Ils aiment AOC pic.twitter.com/CXgMuiImOp – ☢tangerinetwit @ lrg☢ (@rutrumpnkidnme) 5 février 2021

On ne sait pas si Twitter a aidé AOC avec son « problème Smollett » – le hashtag lui-même étant une référence à l’acteur en disgrâce Jussie Smollett, qui a mis en scène un faux crime de haine l’année dernière, payant prétendument deux frères nigérians pour le faux-lyncher avec un morceau de ficelle. – mais le « AOCLied»Le hashtag était presque complètement envahi de photos d’animaux de compagnie et de gifs K-pop jeudi.

Cependant, #AOCSmollett était toujours aussi fort.

#AOClied #AOCSmollett AOC est un méchant. Une actrice. Elle endort la gauche progressive. Tout comme Obama était un acteur et a endormi les libéraux. – Analyse du franc 🌎🌱🕊 Franco (@ B43Franco) 4 février 2021

Mercredi, la campagne de la députée a envoyé un e-mail demandant de l’aide pour mémoriser les hashtags incriminés, mais a déconseillé leur utilisation ultérieure, suggérant à la place à quiconque les rencontrant par hasard de signaler de tels messages à Facebook et Twitter. L’e-mail insiste sur le fait que quiconque « appeler les tweets Photoshopped, les faux articles de presse et les messages trompeurs»Faisait leur devoir civique.

La voisine d’AOC dans le bâtiment adjacent au Capitole, la représentante Nancy Mace (R-Caroline du Sud), a fait exploser le récit de son voisin plus tôt cette semaine, notant que, malgré son propre bureau à deux portes de la députée de New York, elle vu tout « insurgés»Ni entendu le«foule»Qui aurait mis la peur de la mort dans AOC quand« ils »ont frappé à sa porte.

Cependant, il s’agissait d’un renversement de ses propres tentatives antérieures de traire le moment choquant. Mace semble avoir fait marche arrière sur les affirmations initiales selon lesquelles elle était « porté aux larmes»Ce jour-là, après avoir poncé les aspérités de sa version de l’histoire au moment où elle a commenté le« traumatisme »d’AOC au début du mois.

.@AOC a précisé qu’elle ne savait pas qui était à sa porte. Les tentatives haletantes des médias pour attiser les flammes de nouvelles fictives sont dangereuses. Mon bureau est à 2 portes plus bas. Les insurgés n’ont jamais pris d’assaut notre couloir. Egregious ne commence même pas à le couvrir. N’y a-t-il rien que les MSM ne veulent pas politiser? pic.twitter.com/Tl1GiPSOft – Représentante Nancy Mace (@RepNancyMace) 2 février 2021

S’il est apparu plus tard que le « foule« Dans leur couloir se trouvait un seul officier de police du Capitole, AOC s’accrochait toujours à son histoire, essayant d’abord de peindre le »homme blanc dans un bonnet noir»Comme une figure menaçante. « Il me regardait avec énormément de colère et d’hostilité», A-t-elle insisté, suggérant également que le ton de l’homme était impoli.

« Des agents de droite avec des millions de followers sur les réseaux sociaux » étaient « répandre des mensonges et des informations trompeuses sur Alexandrie», Lit-on dans le mémo, défendant la députée et insistant sur le fait que«haine » était « exactement ce qui a conduit des milliers d’émeutiers enragés à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier.«

Bien qu’ils n’aient apparemment jamais été en danger immédiat pendant l’émeute, AOC et plusieurs de ses pairs ont réussi à infliger jeudi une séance de thérapie de groupe financée par les contribuables à la Chambre des représentants, au cours de laquelle ils ont été invités à «partager leurs histoires»Et a accusé tous les sceptiques de mensonges et de désinformation.

