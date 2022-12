Le hashrate Bitcoin se rétablit après un énorme gel qui a arrêté les mineurs

Le hashrate du réseau Bitcoin est passé à 241,29 EH/s après une courte chute de 38 % à 100 70,60 EH/s à partir d’un pic hebdomadaire de 276,40 EH/s.

Le hashrate du réseau Bitcoin est revenu à des niveaux réguliers une fois de plus, des jours après que les températures glaciales à travers les États-Unis ont mis à rude épreuve le réseau électrique du pays, ce qui a entraîné une baisse de courte durée du hashrate.

Dans les jours qui ont précédé Noël, des températures glaciales ont balayé les États-Unis, entraînant des millions de personnes sans électricité et faisant au moins 28 morts.

Selon des rapports, les mineurs de Bitcoin au Texas, qui représentent une grande partie du hashrate du pays, ont volontairement réduit leurs opérations pour permettre le retour de l’électricité au réseau – afin que les résidents gardent leurs maisons chauffées.

Les perturbations semblent entamer le hashrate de Bitcoin, qui oscille généralement autour de 225-300 Exahashes par seconde (EH/s). Ce chiffre est tombé à cent soixante-dix,60 EH/s le 25 décembre.

Cependant, au 26 décembre, le hashrate était de 241,29 EH / s, conformément aux informations du calculateur de minage de hashrate CoinWarz.

Le hashrate de Bitcoin est calculé en mesurant la quantité de hachages effectués par les mineurs de Bitcoin qui tentent de démêler le bloc qui en résulte. Il est considéré comme une mesure clé pour évaluer la sécurité du réseau Bitcoin.

Les événements récents ont suscité une déclaration théorique du fondateur de FutureBit, John Stefanop, l’agence des Nations Unies a recommandé que l’automne du hashrate soit dû à une variété de «mines hautement centralisées» au Texas s’éteignant à un moment équivalent.

“Je sais, ne modifiez pas le fait que de nombreuses mines géantes au Texas ont un effet sur l’ensemble du réseau à hauteur de 33 %… les transactions de tout le monde sont actuellement confirmées 30 % plus lentement en raison du hashrate qui n’est pas assez décentralisé. ,” il a dit.

“Si le hashrate était distribué de manière égale dans le monde par des dizaines d’innombrables petits mineurs plutôt que par plusieurs dizaines de grandes mines, cet événement n’aurait même pas été enregistré sur le réseau”, intercalaire Stefanop.

Le taureau Bitcoin Dan a commandé mais a réfuté la guerre de Stefanop contre les événements, divergence d’opinion selon laquelle les conditions météorologiques ne signifient pas une possession ou une gestion centralisée.

Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, les États-Unis représentent 37,84 % de la part de hashrate mensuelle commune. Les quatre États les plus importants du pays pour l’exploitation minière de Bitcoin comprennent New York, le Kentucky, la Géorgie et le Texas – qui ont tous connu des pannes de courant à cause de la tempête hivernale.

Cependant, Dennis Porter, le directeur commercial du cluster de soutien minier Bitcoin Satoshi Action Fund, a déclaré à ses 127 400 abonnés Twitter le 25 décembre que, alors que les intempéries, notamment au Texas, ont fait voyager 30% du hashrate de Bitcoin aux États-Unis hors ligne, le réseau “continue de fonctionner parfaitement.”

Une énergie bon marché et une réglementation minière favorable au Texas ont conduit à un boom minier du Bitcoin au Texas ces derniers mois, qui abrite actuellement un certain nombre des plus grandes sociétés minières au monde.

Parmi ceux Riot Blockchain, Argo, Bitdeer, Argo, travaillent sur North, Genesis Digital Assets et Core Scientific – qui ont récemment reçu un prêt de 37,4 millions de dollars pour rester à flot.

Cependant, les événements météorologiques récents n’ont qu’un effet intercalaire sur la liste des maux de tête des sociétés minières Bitcoin.

L’industrie des valeurs mobilières a infesté les sociétés minières Bitcoin à hauteur de 4 milliards de dollars de dettes, conformément aux informations récentes.

De nombreuses sociétés minières notables basées aux États-Unis ont également déposé leur bilan au cours des derniers mois, tandis que plusieurs sociétés alternatives mesurent des ratios d’endettement presque insurmontables qui nécessitent une restructuration immédiate.

Les événements météorologiques tragiques n’ont pas bloqué la valeur du Bitcoin (BTC) à ce jour, qui est actuellement au prix de 16 826 $ – seulement en baisse de 0,27 au cours des dernières 24 heures.

Le hashrate post-Bitcoin se rétablit après la fermeture d’un énorme gel, les mineurs sont apparus pour la première fois sur BTC Wires.