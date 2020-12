Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le Royaume-Uni propose d’abandonner les parties contraires à la loi du projet de loi sur le Brexit

La Grande-Bretagne a étendu une branche d’olivier à l’UE. Le gouvernement s’est déclaré prêt à supprimer trois clauses contraires à la loi du projet de loi britannique sur le marché intérieur, qui revient aux Communes. Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a rencontré aujourd’hui son homologue à Bruxelles au sujet des problèmes persistants de la frontière irlandaise. Les discussions sont parallèles aux négociations sur l’accord commercial sur le Brexit qui se déroulent à proximité. Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier et le britannique Lord Frost cherchent à sortir de l’impasse – avec un peu plus de trois semaines avant la fin de la période de transition. M. Barnier a déclaré aux députés que mercredi était la date limite pour un accord – mais ce n’est peut-être pas la véritable coupure. Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen évaluent si un accord peut être sauvé cet après-midi – leur deuxième appel en 48 heures. Suivez les retombées.

Les droits de pêche restent une question épineuse, Downing Street confirmant qu’ils sont toujours en discussion. Le Royaume-Uni a déclaré aux négociateurs de la Commission européenne que les bateaux de pêche doivent être détenus majoritairement par des Britanniques pour bénéficier des prises plus importantes dans les eaux britanniques après le Brexit. Correspondant à Bruxelles James Crisp Selon des sources diplomatiques de l’UE, la Grande-Bretagne tente de «nationaliser» les bateaux de pêche. Patrick O’Flynn soutient que la question du poisson est un hareng rouge dans les négociations sur le Brexit – quelque chose sur lequel de nombreux Télégraphe les lecteurs peuvent être d’accord. Ce sont les points de friction restants.

Craint que Londres ne soit plongée dans le Tier 3 la semaine prochaine

Les cas de coronavirus à Londres continuent d’augmenter, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que la capitale soit plongée dans le niveau 3 la semaine prochaine. La moyenne mobile sur sept jours de tous les cas dans les arrondissements de la ville augmente à nouveau après une période de déclin dans la deuxième quinzaine de novembre. Cela a fait craindre que des mesures plus strictes ne soient annoncées lors de la révision de l’attribution des niveaux le mercredi 16 décembre. Le taux R à Londres est également supérieur à la moyenne à l’échelle de l’Angleterre. Découvrez comment la vie quotidienne est affectée par les restrictions de niveau 3 et recherchez les cas Covid dans votre région par code postal.

Bob Dylan vend tout le catalogue arrière à Universal

Les temps changent. Universal Music a acquis l’intégralité du catalogue arrière de Bob Dylan. L’accord – l’un des plus importants de ces dernières années – couvre les droits d’auteur de 600 des morceaux du musicien américain de 79 ans couvrant ses six décennies de carrière, à partir de 1962. Souffler dans le vent aux acclamés de cette année Meurtre le plus injurieux. En savoir plus sur la façon dont le catalogue de Dylan a été acquis auprès de l’artiste lui-même pour un montant estimé à 220 millions de livres sterling.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Nouvelle action en justice royale | Le prince Harry a lancé une nouvelle action en diffamation contre Associated Newspapers, éditeur du Mail on Sunday – le sixième procès intenté par lui ou sa femme en un peu plus d’un an. Quartier Victoria rapports sur les documents de la Haute Cour. Pendant ce temps, le duc et la duchesse de Cambridge ont été nommés co-patrons de NHS Charities Together à leur arrivée en Écosse pour la première étape de leur tournée de Noël au Royaume-Uni. Voir une galerie des meilleures photos du train royal.

Partout dans le monde: des centaines de personnes touchées par une « maladie mystérieuse »

Une personne est décédée et plus de 300 hospitalisés pour une «maladie mystérieuse» dans l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde. Les patients des hôpitaux de la ville d’Eluru souffrent de nausées, de brûlures aux yeux et de convulsions. Marcus Parekh rapports sur les causes possibles après que toutes les personnes atteintes connues ont été testées négatives pour Covid-19 et plusieurs autres maladies.

Interview de lundi: « Les fidèles mécènes de Glyndebourne nous ont sauvés »

Sarah Hopwood, la patronne de Glyndebourne, raconte Marianka Swan comment les membres ont aidé à boucher un trou de 7 millions de livres sterling, à propos de règles de quarantaine ruineuses – et pourquoi 2021 ne sera pas « comme d’habitude ». Lisez l’interview complète.