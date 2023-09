Le harceleur présumé de Matthew McConaughey retiré de l’événement en raison d’une ordonnance d’interdiction

Une femme qui aurait traqué Matthew McConaughey a été expulsée d’un événement le week-end dernier en raison d’une ordonnance d’interdiction, peut confirmer Fox News Digital.

McConaughey avait déposé une ordonnance d’interdiction après que la femme ait affirmé qu’elle assistait à son événement littéraire à Los Angeles. L’acteur a passé le week-end à promouvoir son nouveau livre pour enfants, « Just Because ».

La femme a soutenu qu’elle était en couple avec l’acteur de « Fool’s Gold » et qu’elle était co-auteur de son nouveau livre. Selon l’ordonnance d’interdiction obtenue par Fox News Digital, la femme a envoyé à McConaughey « des lettres désordonnées, des courriels et des poursuites frivoles destinées à attirer [him] au tribunal » afin de prendre contact avec lui.

Elle a également confirmé qu’elle parcourait « plus de 300 miles » pour assister à la promotion du livre de McConaughey et a envoyé un « e-mail menaçant » au lieu de l’événement. McConaughey a noté dans la pétition qu’il était « préoccupé » par le fait que la femme pourrait lui causer « des dommages physiques ».

Le juge a accordé à McConaughey une ordonnance d’interdiction temporaire avant l’événement.

Les preuves incluses dans la requête de McConaughey comprenaient plusieurs avis concernant des poursuites intentées contre lui par la femme, qui à un moment donné prétendait même être la «conjointe de fait» de l’acteur. La femme a principalement accusé McConaughey de l’avoir embauchée comme stratège des médias sociaux et de ne pas lui avoir payé le montant présumé qu’il lui devait, qui, selon elle, s’élève à 100 000 $.

Lorsque la femme s’est présentée à un événement ce week-end, elle a été accueillie par les autorités et informée de l’ordonnance d’éloignement prononcée à son encontre. On lui a demandé de partir et elle a été escortée par la police, a confirmé Fox News Digital.

McConaughey est apparu samedi à deux événements promotionnels. L’acteur a posé pour des photos avec des fans dans un Barnes & Noble et a ensuite été interviewé par Katherine Schwarzenegger pour Live Talks LA.

L’idée du livre de McConaughey lui est venue dans un rêve.

« Ce livre m’est venu dans un rêve. C’était comme une chanson folklorique », a-t-il expliqué, selon USA Today. « Je me suis réveillé à 14h30 et je suis allé l’écrire. Je pensais que c’était une chanson de Bob Dylan, ce qui est en quelque sorte le cas.

« C’est ainsi que je pense et rêve, en chanson et en rythme. »

Le livre présente une série de rimes commençant par l’expression « Juste parce que ».

« Il s’agit de la poésie de la vie, au lieu d’avoir sur nous la pression qui donne l’impression qu’on nous dit chaque jour que nous devons être absolus sur tout », a déclaré McConaughey. « Ce n’est pas vraiment la vie. La vie est bien plus poétique, étrange, ironique. Une fois qu’on admet toutes ces contradictions, la vie devient bien plus un poème. »

Ce n’est pas le premier livre que McConaughey écrit. Il a publié ses mémoires, « Greenlights », en 2020.

