Le harceleur présumé de Drew Barrymore arrêté après avoir traqué Emma Watson à New York – National

L’homme accusé le mois dernier d’avoir traqué Drew Barrymore a été arrêté après s’être introduit par effraction dans une loge lors de la Fashion Week de New York et avoir demandé à voir Emma Watson.

Selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal du comté de Kings, Chad Michael Busto, de Washington, DC, est entré dans les coulisses d’un défilé de mode prestigieux au Brooklyn Navy Yard le 8 septembre.

Le dossier indique que l’entrée de Busto n’était pas autorisée et que l’ensemble de l’événement s’est déroulé dans une propriété fermée pour empêcher les « intrus ».

Une fois dans les coulisses, la police affirme que Busto est entré dans un vestiaire privé et a demandé à plusieurs reprises à voir Watson.

Busto aurait crié aux employés du défilé de mode dans le vestiaire, répétant : « Je veux épouser Emma Watson. Laissez-moi parler à Emma Watson. Laissez-moi prendre une photo avec Emma Watson.

Les autorités ont déclaré que Busto était entré par effraction dans l’événement « avec l’intention de causer des désagréments, des ennuis ou une alarme au public ».

Il a été arrêté et inculpé de deux chefs d’accusation d’intrusion et de deux chefs de conduite désordonnée. Il a plaidé non coupable.

NBC News a rapporté que Busto avait été libéré sous surveillance le lendemain de son arrestation.

On ne sait pas encore comment Busto a pu accéder à l’événement de mode. On ne sait pas non plus si Watson était présent. Elle n’a pas commenté publiquement la situation.

Avant sa tentative de retrouver le Harry Potter L’acteur Busto ne s’est pas présenté à son rendez-vous pour être équipé d’un moniteur de cheville, a rapporté Fox News. On lui a ordonné d’en porter un après avoir été arrêté en août pour avoir tenté de retrouver la maison de Barrymore à Long Island.

La police a déclaré que Busto avait été vu faisant du porte-à-porte alors qu’il « roulait à vélo dans des allées privées et déclarait aux résidents du quartier qu’il cherchait la résidence de Drew Barrymore ».

Il a été accusé de harcèlement criminel au quatrième degré, un délit de classe B.

Seulement trois jours avant son arrestation, Busto a également organisé un événement au 92nd Street Y à New York, où Barrymore parlait.

Alors que Barrymore menait une discussion avec l’acteur et chanteur Reneé Rapp à propos de son nouvel album, Busto s’est précipité sur scène et a demandé à parler à Barrymore.

« Je m’appelle Chad Michael Busto, vous savez qui je suis », a-t-il déclaré. « J’ai besoin de te voir à un moment donné pendant que je suis ici à New York. »

Rapp s’est rapidement levé lorsque Busto s’est approché de la scène. Elle se plaça devant Barrymore avant de prendre le 50 premières dates l’acteur par le bras et la guidant hors de la scène.

Cette semaine, Barrymore a fait l’objet d’intenses critiques concernant sa décision de reprendre la production de son émission-débat de jour. Le spectacle Drew Barrymore, malgré la grève des écrivains en cours. Alors que la Writer’s Guild of America (WGA) est en grève, Le spectacle Drew Barrymore ne peut pas employer de rédacteurs WGA.

— Avec des fichiers de Kathryn Mannie de Global News