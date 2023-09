Le harceleur présumé de Drew Barrymore a de nouveau été arrêté en train de traquer Emma Watson dans la loge d’un défilé de mode A-list

PREMIER SUR FOX : Après avoir manqué un rendez-vous avec la police dans les Hamptons pour être équipé d’un moniteur de cheville, le harceleur suspect de Drew Barrymore, Chad Busto, aurait écrasé un défilé de mode au Brooklyn Navy Yard et aurait été de nouveau arrêté la semaine dernière – lorsque les flics ont déclaré qu’il avait fait irruption dans le vestiaire. exigeant de voir la star de « Harry Potter » Emma Watson.

« Je veux épouser Emma Watson », aurait crié Busto, 43 ans, aux mannequins et maquilleurs à l’intérieur. « Laissez-moi parler à Emma Watson. Laissez-moi prendre une photo avec Emma Watson. »

La direction a appelé la police, qui a inculpé Busto de deux chefs d’accusation, chacun d’intrusion et de conduite désordonnée, révèlent des documents judiciaires.

Malgré un mandat d’arrêt actif émis par Southampton, en vertu des lois de réforme de la libération sous caution de l’État de New York, le récidiviste a été libéré sous surveillance.

Cependant, son mandat d’arrêt contre l’East End découle du non-respect des conditions de sa libération. Il ne se serait pas présenté à un rendez-vous pour être équipé d’un moniteur de cheville après avoir parcouru la ville à vélo pour tenter de retrouver Barrymore.

Busto a été arrêtée le 24 août à Sagaponack, un jour après que les voisins de Barrymore ont appelé la police pour signaler un homme suspect errant à la recherche de sa maison.

À l’époque, la police avait déclaré qu’il avait déjà été impliqué dans de précédentes confrontations avec l’actrice – sur scène lors d’un événement à Manhattan.

« Je m’appelle Chad Michael Busto – vous savez qui je suis », lui a-t-il crié devant le public avant que la sécurité ne le fasse sortir. « J’ai besoin de te voir à un moment donné pendant que tu es à New York. »

Cependant, il semble également avoir des vues sur Watson depuis des mois. Un compte X à son image, l’ancienne plateforme de médias sociaux connue sous le nom de Twitter, a republié des dizaines de photos et de vidéos d’elle à l’US Open, entre deux diatribes délirantes.

Le 1er septembre, le compte a partagé une vidéo de selfie montrant Busto dans une station-service de New York, où il a flashé la caméra pour montrer les journaux locaux dans le kiosque à journaux. Il a ensuite partagé un selfie au stade Arthur Ashe, où se déroule l’US Open, le 6 septembre – le jour où il a manqué son rendez-vous avec la police à Southampton.

Peu avant 20 heures le 8 septembre, la police de Brooklyn a de nouveau arrêté Busto au 63 Flushing Avenue – au Brooklyn Navy Yard – pour intrusion et conduite désordonnée.

Lorsqu’on lui a demandé de partir, il serait « devenu furieux et aurait refusé », selon la police de New York.

Le même soir, plusieurs défilés de la Fashion Week de New York ont ​​eu lieu au Navy Yard, dont celui de l’icône de la mode Ralph Lauren.

On ne sait pas si Watson était présent, mais le Poste de New York l’a qualifié de « sans aucun doute l’événement le plus exclusif de la Fashion Week de New York » avec « plus de 60 superstars » parmi le public, dont Jennifer Lopez, Sheryl Crow et Cara Delevingne.

Le gardien du bâtiment a déclaré à la police que Busto n’avait pas la permission d’entrer dans les locaux.

Des tweets précédents montrent que Busto a accordé une attention obsessionnelle similaire à d’autres célébrités, à commencer par Jennifer Aniston, remontant à 2022.

Il a prévenu dans un tweet du 26 août qu’il « pensait à la fashion week ». Un autre compte X, qui a également publié plusieurs selfies de Busto, a relaté son apparente excursion dans les Hamptons le jour de son arrestation, en marquant le pseudo de Barrymore et en partageant des captures d’écran de la carte de la région.

« C’est ce qui arrive quand personne n’a peur du système de justice pénale », a déclaré Joseph Giacalone, ancien sergent du NYPD et professeur adjoint au John Jay College of Criminal Justice. « Finalement, ce type va blesser quelqu’un. »

L’ensemble des antécédents criminels de Busto n’est pas clair, mais dans un étrange dossier déposé devant un tribunal fédéral, il a poursuivi l’État de Californie, demandant une libération anticipée d’une peine non précisée et arguant : « Je suis né de force – Mes parents sont plus coupables… »

Il a également été arrêté pour conduite désordonnée et intrusion dans au moins six États, des deux côtés du pays, selon le Presse quotidienne de Santa Monica.

« Auparavant, si vous commettiez un certain nombre de délits, vous étiez qualifié de récidiviste et cela devenait un crime », a déclaré Giacalone. « Non seulement il collectionne des délits comme des cartes de baseball, mais il n’y a aucune conséquence pour lui… et les portes tournantes continuent de le laisser sortir, ce qui lui donne en quelque sorte du pouvoir. »

La police de Southampton n’a pas pu être contactée mercredi pour commenter. Fox News Digital a contacté un représentant de Watson pour commentaires.

