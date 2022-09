Le harceleur obsessionnel d’Emily Maitlis qui l’a bombardée de lettres d’amour effrayantes de prison est cogné pendant 8 ans

Un STALKER qui est devenu obsédé par la présentatrice de la BBC Emily Maitlis 30 ans après l’avoir snobé a été emprisonné pour sa 20e violation d’ordre.

Edward Vines, 51 ans, a continué à se livrer à sa “fixation persistante et obsessionnelle” avec l’ex-journaliste de Newsnight même depuis la prison.

Edward Vines a tenté de contacter Emily Maitlis depuis la prison Crédit : PA

Le harceleur, qui a rencontré Emily à l’Université de Cambridge, s’est vu interdire de contacter la présentatrice, son mari, ses enfants et sa mère Marion.

Il a été emprisonné pendant trois ans en février 2020 après avoir enfreint une ordonnance imposée en 2009.

Mais il a tenté d’écrire à Emily huit fois depuis la prison entre le 31 mai 2020 et le 23 décembre de l’année dernière.

Le harceleur a maintenant été emprisonné pendant huit ans supplémentaires après avoir été reconnu coupable de huit chefs d’accusation d’avoir enfreint l’ordre – la 20e fois qu’il l’a fait.

Le juge Mark Watson a déclaré à Vines: “À mon avis, vous avez fait preuve d’une persévérance à couper le souffle et d’un mépris total pour l’ordonnance et la procédure que vous attendiez.

“Ce n’est que le dernier chapitre d’une histoire bien plus longue.

“Il semble qu’après avoir quitté l’université et suivi des chemins séparés, vous avez ensuite réfléchi à ce qui aurait pu être.

“L’existence de l’ordre n’a aucun sens pour vous.

“La seule chose qui vous empêche de la contacter est votre maintien en détention.

“C’est une obsession à laquelle tu n’as pas pu échapper.”

Nottingham Crown Court a appris comment Vines avait “systématiquement et de plus en plus fréquemment” enfreint deux ordonnances d’interdiction distinctes qui lui avaient été imposées en 2002 et 2009.

Dans des lettres de prison, il a écrit comment il “continuerait à ruminer et à écrire des lettres en prison” en avouant son “amour non partagé” pour Emily.

Il a également reproché au présentateur, qui a interviewé le prince Andrew sur ses liens avec Jeffrey Epstein, de ne pas avoir admis être “attiré par lui” car cela l’avait “amenée à dire des mensonges contre lui”.

Vines a également tenté d’envoyer des lettres à sa mère Marion – toutes les notes ont été interceptées par les autorités pénitentiaires.

Ian Way, poursuivant, a déclaré: “Cette affaire a une histoire longue et malheureuse. Pendant une période de plus de trois décennies, l’accusé a fait preuve d’une fixation persistante et obsessionnelle avec la journaliste et animatrice de la BBC, Emily Maitlis, qu’il a rencontrée à l’Université de les années 1990.

“Son comportement compulsif envers elle a abouti à une condamnation contre lui devant le tribunal de première instance de Londres le 19 septembre 2002 pour avoir suivi une ligne de conduite qui équivalait à du harcèlement.”

Le procureur a poursuivi: “Son comportement persistant envers elle a entraîné une condamnation contre lui. Cela a abouti à la première des deux ordonnances restrictives prononcées contre lui.

“Depuis ce temps, il a, selon l’accusation, tenté systématiquement et avec une fréquence croissante d’enfreindre cette ordonnance.

“Il ne peut pas abandonner quelque chose qu’il percevait comme un tort pour lui il y a 30 ans et c’est, disons-nous, ce qui le motive.”

Emily a rencontré Vines à l’université de Cambridge Crédit : Getty Images – Getty

Le présentateur de la BBC a obtenu une injonction en 2009 Crédit : Getty