Un comptable a envoyé à la chanteuse Sophie Ellis-Bextor des cadeaux et des SMS et l’a qualifiée de « b***h floconneuse et privilégiée », a déclaré un tribunal.

Le harceleur Nishil Patel, 39 ans, a poursuivi sa campagne même après que la police l’a averti d’arrêter, a-t-on dit.

Il a également envoyé des messages non sollicités au mari et au fils de la star de Murder on the Dancefloor, ont dit les JP hier.

Ses approches « sont devenues plus abusives et agressives » et « ont déstabilisé » la star des charts de 42 ans, a-t-on dit.

Bipolaire Patel a déclaré qu’il souffrait de stress et qu’il avait perdu son emploi mais qu’il était désormais « stable ».

Un juge de district a rendu une ordonnance provisoire de protection contre le harcèlement l’empêchant de contacter la mère de trois enfants.

Patel, de Chiswick, dans l’ouest de Londres, réapparaîtra devant les juges de Westminster en novembre pour une autre audience sur l’affaire.