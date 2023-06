Le « harceleur » de l’ex de Vanessa Feltz est arrêté après avoir reçu une série de messages terrifiants

Le harceleur présumé de l’ancien fiancé de VANESSA Feltz a été arrêté après avoir affirmé avoir reçu une série de messages terrifiants, peut révéler The Sun.

Elle est accusée d’avoir fait sonner le téléphone de Ben Ofoedu jusqu’à 100 fois par jour et de lui avoir envoyé des photos devant son domicile.

Le harceleur présumé de l’ancien fiancé de Vanessa Feltz a été arrêté suite à des allégations selon lesquelles il aurait reçu une série de messages terrifiants, peut révéler The Sun[/caption] Getty – Contributeur

Vanessa a mis fin à ses 16 ans de fiançailles avec le musicien de Phats & Small Ben lorsque son amant a contacté sa fille le jour de Noël[/caption]

Vanessa, 61 ans, qui n’était pas impliquée dans le crime, a mis fin à ses 16 ans de fiançailles avec le musicien de Phats & Small Ben lorsque son amant a contacté sa fille le jour de Noël.

La police métropolitaine a déclaré dans un communiqué : « Le mercredi 18 janvier et le jeudi 5 février, la police a reçu des informations faisant état de communications malveillantes concernant des messages et des commentaires publiés sur les plateformes de médias sociaux d’un homme et d’une femme.

« Une femme de 34 ans a été arrêtée dans le cadre de l’enquête et libérée sous caution jusqu’à une date en juillet. L’enquête est en cours. »

Ben joue dans le spectacle immersif de Londres, Tony n ‘Tina’s Wedding et elle a contacté ses co-stars et amis sur les réseaux sociaux.

Une source a affirmé: « Elle harcelait tous ceux avec qui il prenait une photo sur son Instagram, y compris ses camarades de casting sur Tony n ‘Tina’s Wedding et son cercle d’amis proches. »

Ils ont également affirmé : « Elle l’a appelé jusqu’à 100 fois par jour et lui a envoyé des photos de sa nouvelle adresse – à l’époque, personne ne savait où il habitait. »

Dans une vidéo partagée sur TikTok en avril, Ben a partagé des enregistrements de lui-même recevant un appel de la femme.

Il a dit aux fans dans une vidéo: «Nous sommes le mardi 6 avril et voici à quoi ressemble le harcèlement. C’est un numéro privé mais je sais qui est à l’autre bout du fil. C’est mon harceleur.

Après avoir décroché l’appel, il a poursuivi: « Elle joue des messages vocaux de moi dans le passé et des trucs comme ça et parle parfois. »

On peut entendre son harceleur présumé dire par téléphone : « Pas dans le passé, c’est maintenant ! »

Ben a ajouté: « Bien. Pouvez-vous l’entendre? OK cool. Donc, quiconque obtient des informations sur moi sur Internet, parce qu’elle va voir tous mes abonnés et des choses comme ça en disant des choses, ce n’est pas vrai, c’est cette personne.

« Elle est déséquilibrée et la police métropolitaine a pris son temps et m’a assuré qu’elle allait la rejoindre, alors j’attends ici pour voir si elle rappellera, car elle le fait toujours.

« Elle m’a appelé environ 10 fois aujourd’hui… la revoici », a-t-il dit alors que sa sonnerie retentissait.

Vanessa a eu le cœur brisé de découvrir la « double vie » du chanteur Ben après être tombée sur une série d’e-mails.

Il a depuis présenté des excuses et a appelé Vanessa à le reprendre – mais elle ne lui a pas encore permis de s’excuser en personne après l’avoir expulsé de sa maison de 3,5 millions de livres sterling.

Vanessa a dit qu’elle était « terriblement humiliée » et dévastée d’apprendre le comportement de Ben, qui a été découvert en raison de commentaires ignobles laissés en ligne.

Vanessa a rencontré Ben en 2005, après avoir divorcé en 2000 du chirurgien Michael Kruer – avec qui elle partage les filles Allegra, 37 ans, et Saskia, 34 ans – également à la suite d’allégations de tricherie.

Dans une vidéo partagée sur TikTok en avril, Ben a partagé des enregistrements de lui-même recevant un appel de la femme[/caption]