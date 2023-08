Le harceleur de Drew Barrymore arrêté après avoir fait du porte-à-porte à sa recherche – National

Un homme de 43 ans a été arrêté jeudi et accusé de harcèlement criminel après que la police a déclaré avoir été informée qu’il faisait du porte-à-porte à la recherche de la maison de Drew Barrymore.

L’incident survient trois jours seulement après que Barrymore ait été escortée hors de la scène lors d’un événement au 92nd Street Y à New York, lorsqu’un membre du public s’est approché d’elle et lui a crié : « Vous savez qui je suis ! J’ai besoin de te voir à un moment donné pendant que tu es à New York », selon vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

La police de Southampton Town, juste à l’extérieur de Manhattan, a annoncé avoir arrêté Chad Michael Busto pour délit de harcèlement criminel jeudi après-midi.

L’arrestation a eu lieu un jour après que la police a reçu un appel au 911 concernant une personne suspecte qui « roulait à vélo dans des allées privées et déclarait aux résidents du quartier qu’il cherchait la résidence de Drew Barrymore », a écrit le lieutenant Todd Spencer dans un communiqué. communiqué de presse.

La police de Southampton n’a pas encore confirmé officiellement si Busto est le même homme qui s’est précipité sur Barrymore lors de l’événement de lundi. Spencer a écrit dans un e-mail à Global News : « On pense qu’il s’agit de la même personne. »

Selon des vidéos de l’interaction de lundi entre Barrymore et le membre du public, l’homme s’identifie comme étant « Chad Michael Busto » alors qu’il se précipite sur scène.

Busto a été localisé par la police mercredi alors qu’il parcourait Southampton à la recherche de Barrymore, mais a été libéré après une « brève détention pour interrogatoire », a écrit le lieutenant Spencer.

Les agents de patrouille ont informé les détectives de l’incident et une enquête de suivi a été menée.

« Leur enquête a conduit à des faits qui ont étayé une accusation de harcèlement criminel et un dépliant de recherche a été distribué aux agences voisines », a indiqué la police, ajoutant que les enquêteurs avaient eu connaissance d' »incidents antérieurs » entre Busto et Barrymore.

Jeudi après-midi, la police d’East Hampton Town a localisé Busto, l’a placé en garde à vue et l’a remis à la police de Southampton. Busto a été détenu pendant la nuit et a été interpellé vendredi matin.

Barrymore n’a pas encore commenté publiquement l’arrestation de Busto.

Lors de l’événement de lundi, Barrymore menait une discussion avec l’acteur et chanteur Reneé Rapp lorsque l’interruption s’est produite.

Rapp s’est rapidement levé lorsque l’homme, vraisemblablement Busto, s’est approché de la scène. Elle se plaça devant Barrymore avant de prendre le 50 premières dates l’acteur par le bras et la guidant hors de la scène.

Un agent de sécurité a ensuite fait sortir Busto du théâtre.

La perturbation n’a fait que brièvement faire dérailler l’événement, et Barrymore et Rapp sont revenus peu de temps après pour poursuivre leur discussion.

« J’ai une nouvelle définition de ton côté sexy. C’est ce niveau de protection », a déclaré Barrymore à Rapp, après leur retour sur scène. « OK, alors de quoi parlions-nous? »