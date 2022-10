Le “harceleur” d’Ashley Roberts qui “affirmait que Pussycat Doll était sa petite amie” comparaît devant le tribunal

Un HOMME qui aurait affirmé qu’Ashley Roberts était sa petite amie a comparu devant le tribunal pour avoir harcelé le chanteur.

On pense que la star des Pussycat Dolls a été poursuivie par le fan – qui s’est présenté à la station de radio où elle est DJ à “plusieurs reprises et a traîné dehors”.

La star des Pussycat Dolls, Ashley Roberts, aurait été poursuivie par un fan

Lewis Langley, 47 ans, est accusé d’avoir harcelé le chanteur

Lewis Langley, 47 ans, se serait également rendu à une adresse qu’il pensait être celle d’Ashley pour demander des vêtements.

L’incident le plus récent a eu lieu lundi la semaine dernière, juste un jour avant que Langley ne comparaisse devant le tribunal.

Il est également accusé d’avoir harcelé une autre femme, de s’être rendue chez elle “à plusieurs reprises pour demander des vêtements à Ashley Roberts, qui, selon vous, était votre petite amie et qui, selon vous, résidait à cette adresse”.

En août, The Sun a révélé dimanche qu’Ashley, 41 ans, était “terrorisée” par un harceleur.

Les patrons de Global, qui possède Heart FM dans le centre de Londres, où elle est DJ pour le petit-déjeuner, ont ensuite renforcé leurs mesures de sécurité.

Langley, sans domicile fixe, a comparu mardi dernier devant le tribunal de première instance de Croydon, dans le sud de Londres.

Il a été libéré sous caution jusqu’au 22 novembre.

Dans le cadre de ses conditions de libération sous caution, il n’est pas autorisé à se rendre au nord de la Tamise ou à Borough High Street.

L’Américaine Ashley est apparue dans plusieurs émissions britanniques étoilées, dont Strictly Come Dancing Crédit : PA

La peine maximale s’il est reconnu coupable de harcèlement est de six mois de prison et/ou d’une amende illimitée.

La star américaine Ashley est devenue célèbre en 2003 avec The Pussycat Dolls aux côtés de Nicole Scherzinger, 44 ans, avant que le groupe ne se sépare en 2010.

Depuis, elle est apparue dans I’m A Celebrity, Dancing on Ice, Ant et Dec’s Saturday Night Takeaway et Strictly Come Dancing.

Ashley anime une émission sur Heart 00s le samedi soir.

Elle est également journaliste du showbiz avec Jamie Theakston, 51 ans, et Amanda Holden, 51 ans.

Elle est sortie avec Strictly pro Giovanni Pernice, 32 ans, pendant deux ans après avoir participé à l’émission de la BBC en 2018.

Ashley aurait également fréquenté Declan Donnelly, 47 ans, après son passage sur ITV I’m a Celebrity en 2012.