Le harceleur “ compulsif ” d’Emily Maitlis ” a tenté d’écrire à l’ancien présentateur de la BBC 8 fois depuis la prison ” malgré une ordonnance d’interdiction

Un harceleur “PERSISTANT” a tenté de bombarder la présentatrice de la BBC Emily Maitlis avec des lettres de prison malgré une ordonnance d’interdiction, a déclaré un tribunal.

Edward Vines, 51 ans, est accusé de continuer à se livrer à sa “fixation persistante et obsessionnelle” avec l’ex-journaliste de Newsnight.

Edward Vines aurait tenté de contacter Emily Maitlis depuis la prison Crédit : PA

Il a été emprisonné pendant trois ans en février 2020 après avoir enfreint une ordonnance d’interdiction imposée en 2009.

Vines, qui a rencontré Emily à l’Université de Cambridge, s’est vu interdire de contacter la présentatrice, son mari, ses enfants et sa mère Marion.

Mais il aurait tenté d’écrire à Emily huit fois depuis la prison entre le 31 mai 2020 et le 23 décembre de l’année dernière.

Nottingham Crown Court a appris qu’il avait écrit comment il “continuerait à ruminer et à écrire des lettres en prison” alors qu’il confessait son “amour non partagé”.

Il aurait également accusé Emily, qui a interviewé le prince Andrew sur ses liens avec Jeffrey Epstein, de ne pas avoir admis être “attirée par lui” car cela lui avait “conduit à dire des mensonges contre lui”.

Vines a également tenté d’envoyer des lettres à Marion – avec toutes les notes interceptées par les autorités pénitentiaires, a-t-on dit.

Ian Way, poursuivant, a déclaré: “Cette affaire a une histoire longue et malheureuse. Pendant une période de plus de trois décennies, l’accusé a fait preuve d’une fixation persistante et obsessionnelle avec la journaliste et animatrice de la BBC, Emily Maitlis, qu’il a rencontrée à l’Université de les années 1990.”

Le tribunal a été informé que Vines avait reçu l’ordonnance d’interdiction en janvier 2009 qui interdisait tout contact.

M. Way a déclaré qu’il avait “systématiquement et de plus en plus fréquemment” enfreint l’ordre 12 fois depuis lors.

Il a ajouté: “Le dossier de l’accusation est simple. La validité et l’autorité de l’ordonnance d’interdiction ne sont pas en cause.

“Les interdictions de cette ordonnance sont claires et sans ambiguïté – que le défendeur n’aura aucun contact, par quelque moyen que ce soit, avec Emily ou Marion Maitlis.

“Le défendeur est au courant de l’Ordre et, de son propre aveu, a écrit ces lettres en connaissant l’existence de l’Ordre qui lui interdit de le faire.”

Vines nie huit accusations portées contre lui.

Le procès se poursuit.

Emily a rencontré Vines à l’université de Cambridge Crédit : Getty

Le présentateur de la BBC a obtenu une injonction en 2009 Crédit : Alamy