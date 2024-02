Le harcèlement sexuel dans le NHS m’a fait abandonner la formation chirurgicale – médecin

Source des images, Dr Becky Cox Légende, Le Dr Becky Cox dit avoir été victime de harcèlement et d’agressions sexuelles alors qu’elle suivait une formation de chirurgienne

Les agressions sexuelles et le harcèlement ont contraint une médecin à abandonner sa formation chirurgicale, a-t-elle déclaré.

Le Dr Becky Cox a déclaré qu’elle souffrait de dépression et de troubles de stress post-traumatique après sa formation à Cardiff et en Angleterre et qu’elle se sentait “comme un échec” pour ne pas avoir supporté le comportement des cadres supérieurs.

Il y a eu 379 allégations d’inconduite sexuelle enregistrées par les conseils et fiducies de santé du NHS gallois entre janvier 2020 et décembre 2023.

Le gouvernement gallois et le NHS Wales ont déclaré que le harcèlement et la violence sexuelle étaient « odieux et n’avaient pas leur place dans notre NHS ».

Des incidents ont été signalés dans certains des services les plus vulnérables, notamment un hôpital pour enfants et de multiples allégations de viol dans les services de santé mentale.

Elles incluent toutes les allégations portées contre les patients et les visiteurs, ainsi que contre le personnel.

Source des images, Dr Becky Cox Légende, Le Dr Chelcie Jewitt et le Dr Becky Cox ont apporté un rapport sur une agression sexuelle au sein du NHS au 10 Downing Street.

Malgré ces débuts prometteurs, elle a démissionné au milieu de « beaucoup de commentaires verbaux inappropriés, d’insultes, de harcèlement et de propositions de personnes âgées à mon égard » et travaille désormais comme médecin généraliste à Oxford.

Elle a déclaré que les cadres supérieurs lui avaient demandé des rendez-vous et lui avaient laissé des cadeaux et qu’il y avait “un grand nombre de ces comportements qui continuaient à se produire”, a-t-elle déclaré à Wales Live.

“Je me souviens m’être sentie incroyablement vulnérable lorsque j’étais étudiante en médecine dans un service avec un médecin senior qui se comportait ainsi”, a-t-elle ajouté.

“Malheureusement, le comportement a dégénéré en agression sexuelle et j’ai trouvé que c’était une période vraiment difficile.”

Le Dr Cox a ensuite abandonné sa formation chirurgicale en raison des effets que cela avait sur sa santé mentale, mais elle s’est sentie “très faible, me demandant pourquoi je n’étais pas assez forte pour continuer”.

Le Dr Cox et le Dr Chelcie Jewitt ont maintenant fondé Surviving in Scrubs pour amplifier les voix sur l’inconduite sexuelle au sein du NHS afin de créer un changement.

BBC Wales Live a soumis des demandes d’accès à l’information (FoI) à tous les conseils et fiducies de santé du Pays de Galles.

Les conseils de santé de Cardiff et Vale, Aneurin Bevan, Cwm Taf Morgannwg et Powys ont répondu, ainsi que Public Health Wales et le Welsh Ambulance Trust.

Au cours des quatre années pendant lesquelles la BBC a pu identifier des catégories de personnes, 93 % des allégations concernaient le personnel.

Trois viols ont été signalés dans les services de santé mentale d’Aneurin Bevan et un incident d’inconduite sexuelle a été signalé à l’hôpital pour enfants Noah’s Ark.

Source des images, Collège royal des médecins du Pays de Galles Légende, Le Dr Hilary Williams a qualifié les chiffres des allégations d’inconduite sexuelle d'”horribles”.

Les données du Welsh Ambulance Trust ont montré que les travailleurs étaient les plus vulnérables lorsqu’ils répondaient aux urgences médicales au domicile des patients.

Auparavant, les seules données publiées sur le nombre d’incidents d’inconduite sexuelle survenus dans les hôpitaux du Pays de Galles provenaient de la police.

Le Dr Hilary Williams, vice-présidente du Collège royal des médecins du Pays de Galles, et le Dr Rowena Christmas, présidente du Collège royal des médecins généralistes du Pays de Galles, figuraient parmi les signataires.

Ils ont décrit les révélations contenues dans ce FoI comme « absolument choquantes » et « horribles » et ont convenu qu’ils ne dresseraient pas un tableau complet du problème, car le personnel est souvent réticent à dénoncer ses collègues.

Le Dr Christmas se souvient d’incidents de misogynie au cours desquels elle sentait qu’elle ne pouvait pas s’exprimer et “en porte toujours la culpabilité”.

Elle a ajouté : “Nous perdons des médecins plus rapidement que nous ne les recrutons pour devenir étudiants en médecine et on ne peut s’empêcher de penser que cela a quelque chose à voir avec cela.”

Le Dr Williams a ajouté : “Je pense qu’il serait difficile de trouver une femme médecin – et cela arrive aussi aux hommes – qui n’a pas eu d’expériences au cours de sa carrière.

“Si je pensais que les étudiants en médecine d’aujourd’hui ne pouvaient pas choisir la carrière de leur choix à cause de la misogynie, c’est extrêmement grave.”

Les deux médecins souhaitent voir de meilleurs mécanismes de signalement afin que le personnel puisse se sentir en confiance lorsqu’il dépose une plainte.

Le gouvernement gallois et le NHS ont déclaré dans un communiqué : « Nous encourageons le NHS à soutenir les poursuites pénales contre toute personne agressant le personnel, les visiteurs ou les patients.