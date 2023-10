Le harcèlement des officiels sportifs pourrait devenir un délit à part entière en Pennsylvanie | Actualités, Sports, Emplois

Certains sénateurs de Pennsylvanie dénoncent le harcèlement des responsables sportifs.

Le harcèlement des responsables sportifs pourrait devenir une infraction distincte dans l’État en vertu d’un projet de loi récemment adopté par la commission judiciaire du Sénat de l’État.

En vertu du projet de loi 842 du Sénat, connu sous le nom de Respect the Whistle Act, le harcèlement des officiels sportifs serait un délit de troisième degré. Les accusations de harcèlement standard peuvent varier entre un classement sommaire ou un délit de troisième degré.

« Trop souvent, nous regardons aux informations des scènes d’un événement sportif dans lesquelles la violence éclate de la part des spectateurs après qu’un arbitre ait rendu une décision défavorable », Le sénateur Jimmy Dillon, D-5, principal sponsor de l’État, a déclaré dans un mémorandum de co-parrainage. « Malheureusement, j’ai pu constater par moi-même comment un seul appel peut provoquer des tensions et conduire à des explosions de violence. »

Le directeur des services de soutien du district scolaire du comté de Warren, Gary Weber, a déclaré qu’au niveau local, le district adoptait une position ferme contre les abus envers les fonctionnaires.

« Nous ne tolérons pas le harcèlement des responsables sportifs » » Weber a dit. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les fonctionnaires et les assignateurs et apprécions le travail qu’ils font.

C’est écrit dans la PIAA et dans notre propre code d’éthique de district dans notre manuel sportif. Nous avons des gestionnaires de jeu et/ou des administrateurs lors de la plupart des concours pour garantir que cela ne se produise pas.

Cette législation viendrait compléter les efforts antérieurs visant à réduire les agressions contre les fonctionnaires, en place depuis 1990.

« La loi de l’État prévoit actuellement des sanctions plus lourdes en cas d’agression contre un arbitre », Dillon a déclaré dans le mémorandum. « Nos lois actuelles ne protègent pas suffisamment les fonctionnaires, car ils sont toujours confrontés à des menaces et à du harcèlement dans le cadre de leur travail dans de nombreuses situations qui ne seraient pas considérées comme des agressions mais ne devraient néanmoins pas être tolérées.

Selon Dillon, la majorité des responsables sportifs considèrent le harcèlement comme un problème.

« Près de la moitié de ces officiels ont déclaré ne se sentir pas en sécurité en raison des actions de leurs parents, entraîneurs ou joueurs. » a-t-il déclaré dans un communiqué. « Plus de 68 pour cent des officiels pensent que l’esprit sportif est en déclin. Plus de 67 pour cent ont expulsé un spectateur en raison d’un mauvais comportement. Plus de 55 pour cent ont dû interrompre une bagarre pendant un match. Et 60 pour cent des officiels qui ont quitté la profession affirment que c’est à cause de violences verbales de la part de leurs parents et de leurs supporters.»

Le projet de loi a été adopté par la commission judiciaire avec une majorité bipartite de 13 voix contre 2. Le projet va maintenant être soumis au Sénat de l’État au complet pour examen. Un projet de loi complémentaire, le House Bill 297, est actuellement à l’étude à la Chambre des représentants de l’État.

La National Association of Sports Officials et la Pennsylvania Interscholastic Athletic Association ont exprimé leur soutien à cette mesure.







