Le happy meal pour adultes de McDonald’s aux États-Unis connaît un tel succès que certains restaurants ont manqué de «jouets», de boîtes le premier jour

Certains établissements McDonald’s disent qu’ils sont à court de jouets et de boîtes pour le nouveau “Happy Meal pour adultes”.

Le repas Cactus Plant Flea Market est accompagné d’un objet de collection représentant un personnage classique de McDonald’s dans un style artistique.

La vente des repas fait écho au succès des repas Travis Scott et BTS.

McDonald’s aux États-Unis vient de sortir son “Happy Meal pour adultes” lundi, et il s’avère déjà être un énorme succès.

Trois travailleurs ont déclaré à Insider que la promotion des repas Cactus Plant Flea Market de la chaîne qui a débuté le 3 octobre a déjà été si populaire que les magasins dans lesquels ils travaillent ont manqué de figurines “jouets” ou de boîtes nécessaires pour l’offrir.

“Nous avions une file d’attente devant notre magasin le premier jour”, a déclaré à Insider un employé de McDonald’s à San Antonio, et “nous étions complets [of boxes] avant 18h00.” Le travailleur a déclaré que mercredi, le troisième jour de la promotion, son manager lui avait dit qu’ils étaient épuisés dans certains endroits du Texas et du reste des États-Unis.

Le repas est une collaboration entre McDonald’s et la marque de streetwear Cactus Plant Flea Market. Les clients qui commandent le repas recevront soit un Big Mac ou des McNuggets de 10 pièces, des frites moyennes, une boisson moyenne et une figurine “jouet” aléatoire, le tout emballé dans une boîte spéciale. La figurine est soit Grimace, le Hamburglar, Birdieou le nouveau Cactus Buddy, le tout dans un style revisité à quatre yeux inspiré de la marque Cactus.

Une autre travailleuse du sud de la Californie a déclaré que son emplacement était à court de repas le soir du premier jour de l’offre, ce qui a conduit certains clients à partir sans rien commander. À New York, un membre de l’équipe a déclaré que son magasin devait passer aux boîtes Happy Meal habituelles pour servir le repas pendant le dîner et qu’il était à court de jouets avant l’heure de fermeture.

Les travailleurs ont demandé à rester anonymes car ils n’étaient pas autorisés à parler à la presse, mais leur emploi a été confirmé par Insider.

Un porte-parole de McDonald’s n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Insider sur le succès de la promotion.

Insider a appelé 12 emplacements McDonald’s à travers le pays, et sept d’entre eux ont confirmé qu’ils avaient les jouets disponibles. Clients en ligne ont également signalé eux étant épuisé à leur restaurants locaux. Certains emplacements affichent également le repas comme “actuellement indisponible” à commander dans l’application McDonald’s.

Cette collaboration avec Cactus s’inscrit également dans la continuité de la stratégie réussie de McDonald’s consistant à s’associer à des marques qui s’adressent à la fois aux clients et aux employés, a déclaré Kalinowski. C’est “en accord avec McDonald’s promotions avec des célébrités,” y compris Travis Scott, BTSet Saweetie.

Comme la collaboration Cactus, le repas Travis Scott était si populaire que certains endroits à court d’ingrédients Quarter Pounder. Le printemps Repas BTS était également populaire, générant du trafic vers les restaurants et donne à McDonald’s sa semaine la plus chargée de l’année à ce jour.