Le Happy Meal adulte de McDonald’s ramène le mauvais type de “nostalgie”

En tant qu’homme de 28 ans, je suis objectivement trop vieux pour commander un Happy Meal chez McDonald’s.

Mais quand j’ai appris la semaine dernière que le géant de la restauration rapide organisait une promotion à durée limitée pour proposer un Happy Meal destiné aux adultes dans ses restaurants, j’ai été intrigué.

Le Happy Meal et moi y retournons. Je me souviens encore de l’excitation d’avoir ma 5e fête d’anniversaire au McDonald’s PlayPlace, aujourd’hui disparu, sur la 92e rue Ouest, tirant parti de mon statut de garçon d’anniversaire pour obtenir tous les jouets de la sortie du film “Inspector Gadget” de 1999. Inutile de dire que s’il y a un public cible pour une version adulte du combo, c’est moi.

Selon les supports marketing de McDonald’s, ce nouveau repas – surnommé Cactus Plant Flea Market Box après sa collaboration avec la marque de vêtements – est conçu pour ramener “l’une des expériences McDonald’s les plus nostalgiques”. Il est livré avec un Big Mac ou des Chicken McNuggets de 10 pièces, ainsi que des frites, des sodas et un jouet à collectionner.

Mais après l’avoir essayé, j’ai surtout eu l’impression de m’être fait arnaquer.

La grande boîte du marché aux puces Cactus Plant coûte 12,89 $ avant taxes dans mon McDonald’s le plus proche à New York. C’est 2,60 $ de plus que les 10,29 $ que je paierais pour le grand repas Big Mac, qui contient exactement la même quantité de nourriture.

Les seules différences justifiant le supplément de 2,60 $ – presque assez d’argent pour ajouter un McDouble supplémentaire à ma commande – sont le jouet en plastique et la boîte en carton dans laquelle la commande arrive.

Le jouet vaut-il le coup ? A mon avis, non. Ouvrir le sac en plastique contenant mon jouet était de loin la partie la plus nostalgique de toute l’expérience, bien que je ne soupçonne pas que McDonald’s l’ait prévu.