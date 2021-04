Le Hans Women’s FC a remporté le titre de Football Delhi Women’s League 2020-21 en battant le HOPS FC 1-0 en finale au stade Ambedkar samedi avec Anushka Samuel marquant le seul but du match. a marqué le but gagnant. L’équipe gagnante, Hans Women’s FC, a reçu un trophée et un prix en argent de Rs. 50 000 et l’équipe finaliste, HOPS FC, a reçu un trophée de finaliste et Rs 25 000. Les équipes perdantes des demi-finalistes Signature FC et Growing Star FC ont reçu des roupies. 10 000 chacun comme prix en argent. Le prix total de la ligue était de 95 000 roupies.

Hans Women’s FC, en remportant la ligue, s’est qualifiée pour la Ligue féminine indienne (IWL) de Delhi et c’est la seule équipe de Delhi à participer aux éditions précédentes de l’IWL.

Football Delhi Women’s League 2020-21 a débuté le 22 mars avec la participation de 20 clubs membres impliquant 432 joueurs. La ligue était organisée sur deux sites: le stade Jawaharlal Nehru et le stade Ambedkar. La ligue a enregistré 292 buts, soit plus de 5 buts dans chaque match.

La capitaine gagnante Jyoti Ann Burret a déclaré: «C’est l’une des ligues les mieux organisées que j’ai jouées à Delhi. Le terrain à Ambedkar était excellent. C’était une excellente plate-forme pour nos joueurs pour enfin jouer au football de compétition, surtout après COVID. Lorsqu’on lui a demandé de transmettre un message à tous les jeunes joueurs, Jyoti a déclaré: «À 31 ans, je leur conseillerais bien sûr de jouer au football et de maintenir leur forme physique également, car c’est très important.»

Shaji Prabhakaran, président de Football Delhi, a déclaré que la ligue féminine était un grand succès. Tous les joueurs, clubs participants, officiels, comité d’organisation, personnel de FD et notre partenaire sportif, A + Orthopedic & Sports Medicine Center, mérite des compliments pour ce succès sans précédent malgré les défis actuels de Covid-19. Notre ligue pouvait attirer autant de joueurs talentueux et la qualité du football affiché par ces joueurs dans la ligue a beaucoup encouragé le football féminin à Delhi.

Il a ajouté que l’avenir du football féminin s’annonce très prometteur à Delhi et que le succès de cette ligue nous a énormément motivé à faire de plus en plus pour le football féminin. À partir de la saison prochaine, nous aimerions renforcer davantage la structure de la ligue pour améliorer la compétitivité de la ligue et attirer de plus en plus de filles vers le football grâce à des compétitions structurées à travers la pyramide du football féminin.

Le héros du match lors du match final était Deepika Venkatesh.

Aveka Singh a été déclarée vainqueur du Soulier d’Or avec 27 buts marqués en 8 matches.

Le vainqueur du Golden Glove a été Vanshika Rana, gardant 7 draps propres en 8 matches.

La ligue a également déclaré 5 joueurs émergents: Ruchika Yadav (Rangers FC), Gorvi Rawat (VS Banga Darshan FA), Neha (HOPS FC), Lavanya (étudiant de Delhi), Varshika (HOPS FC).

Retour sur le parcours de deux finalistes de la ligue:

Hans Women a disputé 8 matchs et a marqué un total de 70 buts, ne concédant qu’un seul but, tandis que le HOPS FC, a disputé 6 matchs, marquant 25 buts, ne concédant qu’un seul but.

La meilleure buteuse du Hans Women’s FC – Aveka Singh, qui a marqué 27 buts, est également la meilleure buteuse de la ligue jusqu’à présent, tandis que la meilleure buteuse du HOPS FC, Jyoti, avec 9 buts, est 5e dans la liste des buteurs.

