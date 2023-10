Le district scolaire 300 du Hampshire a annulé sa décision de reporter sa comédie musicale du printemps, « The Prom », en raison de ses thèmes LGBTQ+ et des problèmes de sécurité associés, après avoir été soumis à l’examen minutieux des membres de la communauté.

Dans une déclaration du 26 octobre de la surintendante Susan Harkin, le district a annoncé que la comédie musicale se déroulerait comme prévu initialement.

“L’école secondaire du Hampshire, avec le soutien du district 300, des forces de l’ordre et du village de Hampshire, a élaboré un plan qui fournit les protections nécessaires pour que le “Prom” se déroule dans un environnement sûr et favorable”, a déclaré Harkin dans le communiqué. déclaration : « Après une vague de soutien de la part des étudiants et de notre communauté scolaire, le district a reconsidéré la décision initiale. »

La comédie musicale « The Prom » est basée sur l’histoire vraie d’une fille LGBTQ+ à qui il est interdit d’emmener sa petite amie au bal de promo.

Le 20 octobre, le district a annoncé sa décision de reporter la comédie musicale, qui devait avoir lieu en avril 2024, suscitant une vague de réponses et de commentaires de la part des étudiants et des membres de la communauté. Le district a allégué que la communauté D300 n’était pas prête à soutenir une telle comédie musicale et a fait part de ses inquiétudes quant au fait que cela inciterait à l’intimidation, à la violence et au ciblage des étudiants LGBTQ+.

Harkin a envoyé une lettre aux familles du district le 23 octobre les informant que la récente décision du district de reporter les représentations de la comédie musicale en raison de problèmes de sécurité serait reconsidérée après avoir reçu les commentaires de la communauté.

La lettre de Harkin faisait état d’une augmentation locale et nationale du harcèlement, de l’intimidation, des menaces et de la violence dirigées contre la communauté LGBTQ+. Elle a déclaré que le D300 avait des membres expérimentés de la communauté cherchant à « éliminer » les étudiants impliqués dans la Gay Straight Alliance du district et que le district avait reçu de nombreux courriels « haineux », des menaces et des commentaires inappropriés concernant les récents événements et réunions du district liés aux LGBTQ+.

“En raison de la gravité de ces circonstances et de notre préoccupation pour nos étudiants, en particulier ceux de la communauté LGBTQ+, le district estime qu’un plan de sécurité complet doit être mis en place avant que la comédie musicale puisse avoir lieu”, a déclaré Harkin dans la lettre du 23 octobre.

De nombreux membres du district scolaire et de la communauté ont exprimé leur opposition à la décision lors de la section commentaires publics d’une réunion du conseil scolaire le 24 octobre.

Vingt membres de la communauté ont exprimé leur soutien à la comédie musicale pendant plus d’une heure lors de la réunion, notamment des membres du personnel de D303, des étudiants, des parents, des anciens élèves et le président du village, Mike Reid. Plusieurs des intervenants se sont opposés à l’idée selon laquelle la communauté D300 ne soutient pas ses membres LGBTQ+ et ont souligné l’importance de poursuivre la comédie musicale comme prévu.

Deux jours plus tard, le district a annoncé le renversement de sa décision initiale et l’élaboration de son nouveau plan de sécurité global.

“Le District 300 continuera de travailler activement avec l’Hampshire High School pour rester concentré sur la garantie que les futures représentations de “The Prom” se dérouleront en toute sécurité et dans le respect”, poursuit la lettre du 26 octobre, “Si les membres de la communauté prennent connaissance d’informations qui pourrait mettre en danger un élève ou un membre du personnel, veuillez signaler ces détails en utilisant la « Safe School Tip Line » disponible sur le site Web du District 300 à l’adresse www.d300.org.»

Des détails supplémentaires sur « The Prom » seront partagés à mesure que la date de production approche.