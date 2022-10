Le hameau tribal de Telangana protège la tradition de la tête tondue, en enlevant les sourcils pour respecter leur déesse

Les indigènes d’un hameau tribal de Telangana ont élevé leur tradition séculaire avec des offres à leur déesse en tonsurant la tête et en enlevant les sourcils une fois dans leur vie pendant les célébrations de Diwali. Même les politiciens suivent la tradition sans faute.

Kalluruguda Gudem est un hameau tribal du district d’Utnoor Mandal dans le district d’Adilabad à Telangana. Les indigènes du hameau respectent la déesse Etmasur comme leur déesse familiale. Ils ont suivi la tradition séculaire d’offrir la tonsure de la tête et l’épilation des sourcils une fois dans la vie quelques jours avant les célébrations de Diwali. Ils n’autorisent pas les personnes dont les sourcils ne sont pas épilés à participer à des activités agricoles et à d’autres travaux de subsistance. L’épilation des sourcils a eu lieu pendant 20 ans ou 30 ans. Les tribus du hameau ont le sentiment qu’elles seront traitées comme purifiées une fois les sourcils enlevés. Indépendamment de sa situation financière et de son statut social, chaque personne appartenant au hameau doit s’épiler une fois dans sa vie.

Selon la tradition, les indigènes du Kalluruguda Gudem ont organisé le programme de tonsure de la tête et d’épilation des sourcils pour les enfants quelques jours avant les récentes célébrations de Diwali presque après 20 ans. Ils ont engagé des barbiers spéciaux pour cette occasion. Pas moins de 40 têtes d’enfants ont été rasées et leurs sourcils ont été épilés. Les indigènes du hameau tribal ont félicité les barbiers avec de nouveaux vêtements et articles ménagers. Les deux enfants de Vedma Bojju, membre du Telangana Pradesh Congress Committee (TPCC), ont également participé au programme supervisé par le patel du village Athram Sone Rao et d’autres chefs de hameaux tribaux.

