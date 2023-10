Le Hamas veut déclencher une guerre plus large, prévient le ministre britannique des Affaires étrangères

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Hamas veut déclencher une « guerre plus large entre le monde musulman et le reste du monde », a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, tout en exhortant Israël à faire preuve de retenue à Gaza.

S’exprimant dimanche matin, James Cleverly a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas donné « carte blanche » à ses alliés mais qu’il était convaincu que Tsahal (Forces de défense israéliennes) agirait avec « retenue et discipline ».

L’armée israélienne a déclaré qu’elle se préparait à « étendre l’offensive » sur le territoire palestinien avec une « attaque conjointe et coordonnée depuis les airs, la mer et la terre ».

Israël a lancé cette opération en réponse à une attaque des combattants du Hamas la semaine dernière qui a coûté la vie à 1 300 personnes.

Mais les observateurs des droits de l’homme ont toutefois averti qu’Israël pourrait commettre des crimes de guerre, tandis que des responsables à Gaza affirment que le bombardement de Tsahal sur le territoire a tué près de 2 300 personnes et en a blessé près de 10 000.

Lorsqu’on lui a demandé dimanche matin s’il y avait des limites au fort soutien du Royaume-Uni à la campagne israélienne à Gaza, M. Cleveley a déclaré à Sky News :

« Bien sûr, tout soutien international dépend du comportement du pays partenaire et aucun pays, y compris le Royaume-Uni, ne donnerait carte blanche à une autre nation. C’est une vérité universelle, qui ne concerne pas spécifiquement Israël.

« Mais j’ai reçu des engagements réguliers de la part des dirigeants israéliens, tant militaires que civils, selon lesquels ils sont conscients que le peuple palestinien lui-même est utilisé par le Hamas… ce que nous voulons voir, c’est que les Palestiniens et les Israéliens soient en sécurité, et qu’ils ne vivent pas sous le joug du Hamas. joug du terrorisme. »

Interrogé sur les affirmations des observateurs des droits de l’homme selon lesquelles les forces israéliennes auraient déjà utilisé du phosphore blanc interdit à Gaza, M. Cleverley a déclaré que de nombreuses accusations contre le gouvernement du pays étaient « totalement sans fondement ».

« Ce que nous voyons à maintes reprises, ce sont des accusations dirigées contre Israël qui se sont révélées totalement infondées », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

« Ainsi, toutes les décisions que je prendrai ou que prendra le gouvernement britannique seront basées sur une évaluation précise plutôt que sur des spéculations sur les réseaux sociaux. »

Mais il a déclaré à la chaîne que « les amis parlent honnêtement entre amis », ajoutant que « chaque fois que je leur ai parlé, j’ai renforcé la position du Royaume-Uni sur la préservation de la vie et la prévention des pertes civiles ».

« J’ai dit qu’il était dans l’intérêt d’Israël d’éviter des pertes civiles et palestiniennes, car le Hamas veut clairement transformer cela en une guerre israélo-arabe plus large ou même en une guerre entre le monde musulman et le reste du monde et aucun d’entre nous, y compris Israël, ne veut C’est le cas et c’est pourquoi nous donnons ce conseil fort en toute amitié. »

Il a ajouté : « J’ai dit que la retenue et la discipline sont les caractéristiques de l’armée de défense israélienne que je souhaite voir et, en effet, ce sont les caractéristiques d’une organisation militaire de haut niveau, ce qu’est l’armée israélienne – en contraste frappant avec l’armée israélienne. atrocités terroristes perpétrées par le Hamas.