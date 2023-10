Le Hamas utilise Telegram pour donner sa version de la guerre avec Israël

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Au lendemain d’une attaque chaotique mardi contre un hôpital de Gaza, alors que les responsables israéliens et palestiniens se sont partagé la responsabilité du barrage aérien qui a tué au moins 500 personnes, le groupe militant Hamas s’est rapidement tourné vers sa principale plateforme de messagerie : l’application de chat en ligne Telegram. L’armée israélienne avait imputé l’explosion aux roquettes ratées d’un autre groupe militant palestinien. Mais au cours d’une série rapide de près de deux douzaines de messages en arabe et en anglais, le Hamas a déclaré à des centaines de milliers de personnes que le « massacre » était dû à une frappe aérienne israélienne et que le pays et ses alliés occidentaux étaient responsables de « génocide. »

Gaza Now, une chaîne Telegram liée au Hamas et comptant 1,4 million d’abonnés, a publié des photos de ce qui semble être des enfants tués ou grièvement blessés lors de l’attaque. La chaîne officielle du Hamas a exhorté ses partisans, dans un message en arabe, à « agir directement, à manifester leur colère ». … N’attendez pas demain.

La responsabilité de l’explosion de l’hôpital n’a pas été définitivement déterminée. Mais dans les jours qui ont suivi l’assaut de ses forces dans le sud d’Israël, le Hamas a déployé une campagne sans précédent et sur plusieurs fronts sur les réseaux sociaux pour donner sa version de la guerre avec Israël, cherchant à persuader le monde que ses militants sont des combattants de la liberté qui justifient le meurtre et l’enlèvement de Civils israéliens.

Interdit sur la plupart des grands réseaux sociaux, le groupe utilise des plateformes de messagerie non modérées et des vidéos macabres à la première personne avec un niveau de sophistication jamais vu dans les conflits passés.

Le Hamas a partagé des messages Telegram destinés à renforcer la détermination de ses partisans, attiser la colère anti-israélienne dans les pays voisins, défendre la brutalité de ses militants et susciter la sympathie pour le sort de Gaza, la bande côtière abritant 2 millions de Palestiniens sous le contrôle du Hamas. Le nombre d’abonnés à ces chaînes a triplé depuis l’attaque, selon les chiffres compilés par le Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne Telegram du Hamas, des hommes camouflés brandissant des fusils d’assaut poussent un bébé qui pleure dans une poussette devant une maison israélienne saccagée. Le clip, censé montrer « des combattants du Hamas faisant preuve de compassion envers les enfants », a été visionné 200 000 fois.

Mais le groupe s’est également efforcé d’utiliser Internet comme un outil de terrorisme et d’antisémitisme, en s’appuyant sur un modèle mis au point par l’État islamique dans le but de semer la peur, d’attirer l’attention et de mobiliser le soutien pour potentiellement d’autres attaques à venir.

Dans certaines vidéos, les militants du Hamas montrent les otages ensanglantés qu’ils ont pris, les missiles à longue portée qu’ils ont construits et les exercices d’entraînement qu’ils ont menés avec des lance-roquettes et des mitrailleuses. Une vidéo est sous-titrée en hébreu : « Voici ce qui vous attend lorsque vous entrez à Gaza. »

« Le Hamas est venu armé de magazines [for its rifles] mais aussi la batterie pleine de leur téléphone », a déclaré Achiya Schatz, directrice de FakeReporter, un groupe de surveillance israélien qui surveille la désinformation et les discours de haine en ligne. « Ils ont parfaitement compris qu’ils visaient une attaque terroriste non seulement dans le monde réel, mais aussi en ligne… pour glorifier leur acte et contrôler le récit. »

La stratégie du Hamas sur les réseaux sociaux était évidente dès les premières heures de son assaut sanglant, lorsque des images viscérales de caméras GoPro portées sur le corps ont rapidement inondé ses chaînes Telegram. Dans un clip, un militant pointe l’appareil photo vers un corps et dit : « C’est l’heure des photos ».

Depuis lors, le Hamas a continué à utiliser ces chaînes pour publier des monologues vidéo de dirigeants politiques et militaires, rallier des partisans internationaux à prendre les armes et menacer de diffuser des exécutions d’otages. Une chaîne a publié de courtes extraits vidéo d’Ismail Haniyeh, le leader politique du Hamas vivant en exil au Qatar, tandis qu’une autre a publié des messages de collecte de fonds sollicitant des dons en cryptomonnaie.

Certaines vidéos montrent les forces combattantes du Hamas comme étant impitoyables et ingénieuses, et sont montées pour inclure des bandes sonores dramatiques, des animations de titre, des séquences au ralenti et d’autres touches professionnelles. Une vidéo montre un montage d’entraînement de style film d’action, tandis qu’une autre utilise des images enregistrées par des caméras sous-marines et des drones volants pour montrer comment les militants ont transformé des pipelines en missiles.

Rita Katz, directrice exécutive du SITE Intelligence Group, qui suit les groupes terroristes en ligne, a déclaré que les chaînes du Hamas étaient autrefois un mélange « ennuyeux » de photos montrant des lancements de roquettes et des combattants tués, connues sous le nom de « rapports de martyrs ».

Depuis l’embuscade, cependant, les chaînes ont commencé à publier à toute heure des déclarations de réaction rapide et des vidéos de grande qualité – un flux de messages et de propagande de guerre que les partisans israéliens ont décrit comme une guerre psychologique.

« Je n’ai jamais vu la communauté djihadiste, et probablement aussi la communauté d’extrême droite, partager autant de choses sur les chaînes du Hamas », a-t-elle déclaré. « C’est partout en ligne. Vous ne pouvez pas l’ignorer.

Le Hamas est interdit par Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X, anciennement Twitter. Beaucoup de ses vidéos ont néanmoins été republiées sur X, qui, selon certains experts, a tardé à les supprimer. La société a déclaré dans un communiqué avoir récemment supprimé des centaines de comptes du Hamas.

Mais le groupe publie ses vidéos les plus violentes et ses messages extrêmes directement sur Telegram, où il craint peu qu’ils soient supprimés et où son audience s’est envolée. Sa branche militaire, les Brigades al-Qassam, compte désormais plus de 700 000 adeptes, contre 200 000 avant l’attaque, et des milliers de téléspectateurs réagissent avec des émojis à chaque message, comme les émojis de cœur, de feu et de salut.

Telegram n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais son fondateur, le milliardaire d’origine russe Pavel Durov, a déclaré vendredi dans un article que le service n’avait pas « amplifié de manière significative la propagande » et était plutôt une « source unique d’informations de première main pour les chercheurs et les journalistes ». , et des vérificateurs de faits.

« Plus tôt cette semaine, le Hamas a utilisé Telegram pour avertir les civils [the Israeli city of] Ashkelon doit quitter la zone avant ses frappes de missiles », a-t-il ajouté. « La fermeture de leur chaîne aiderait-elle à sauver des vies – ou mettrait-elle en danger davantage de vies ?

Joel Finkelstein, co-fondateur du groupe de recherche Network Contagion Research Institute, a déclaré que la stratégie du Hamas sur les réseaux sociaux a décollé il y a deux ans, lors de la guerre de 11 jours entre Israël et le groupe terroriste. À cette époque, l’un des cinq hashtags les plus répandus dans le monde à propos du conflit était #IsraeliCrimes, qui, selon Finkelstein, était renforcé par de vastes réseaux de robots et de faux comptes. Depuis lors, ces comptes ont continué à « alimenter la pompe » avec un contenu antisémite, peut-être en préparation de l’attaque du 7 octobre, a-t-il déclaré.

Les responsables du Hamas n’ont pas fourni de détails sur la manière dont ils gèrent leurs opérations sur les réseaux sociaux. Mais la publication continue de vidéos et de messages par le groupe, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant les coupures massives d’électricité et d’Internet à Gaza, a conduit certains chercheurs à soupçonner qu’il dépend en partie de travailleurs internationaux, peut-être au Liban ou au Qatar voisins.

Le Hamas dispose d’un bureau de relations publiques et gère des groupes de médias tels que Al-Aqsa TV, un réseau de divertissement et de propagande basé à Gaza, disponible par satellite et sur le Web.

Le site Web des Brigades al-Qassam est hébergé par DigitalOcean, un fournisseur de serveurs cloud dont le siège est à New York, selon les enregistrements de domaine. La société n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ruslan Trad, chercheur en sécurité au laboratoire de recherche médico-légale numérique du Conseil atlantique, a déclaré que l’infrastructure en ligne du groupe fonctionne plus comme une bureaucratie gouvernementale que ce que l’on pourrait attendre d’un groupe tel que l’État islamique.

« Le Hamas a une hiérarchie stricte et éprouvée divisée en tâches ; l’organisation a une aile sociale et militaire », a-t-il déclaré. « Cela ressemble plus à une structure étatique qu’à une équipe médiatique comme organisation typique. »

Le Hamas utilise également Telegram comme porte-voix pour ses hauts gradés. Le porte-parole de la branche militaire du Hamas, qui utilise le nom d’Abu Obaida, a publié plusieurs déclarations vidéo, d’abord pour menacer de diffuser les exécutions d’otages, puis, lundi, pour appeler les captifs « nos invités… que nous cherchons à protéger ».

Dans les vidéos, son visage est couvert par une coiffe à carreaux rouges appelée kaffiyeh. Un logo du Hamas apparaît sur son épaule à la manière d’un reportage télévisé.

Le Hamas a également utilisé la chaîne lundi pour diffuser une vidéo de l’une de ses otages, Mia Shem, une femme de 21 ans enlevée lors d’une rave nocturne dans le désert au cours de laquelle au moins 260 personnes ont été tuées. Dans la vidéo, Shem dit sous la contrainte que le groupe lui a administré un traitement médical, y compris une intervention chirurgicale de trois heures pour soigner une grave blessure au bras.

« S’il vous plaît, faites-nous sortir d’ici le plus vite possible », dit-elle en hébreu. On ne sait pas quand la vidéo a été enregistrée. Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mardi dans une interview à NBC News qu’il s’agissait d’une « vidéo de propagande bien plus que d’une preuve de vie ».

Le Hamas s’est récemment efforcé d’utiliser Telegram comme outil de relations publiques stratégique, exhortant ses partisans à défendre le groupe pour leur propre compte et remerciant la Russie pour son soutien.

Mais les heures de vidéo collectées et partagées par le Hamas en ligne ont également été utilisées par Israël pour dénoncer la barbarie du groupe. L’armée israélienne a publié lundi une vidéo épouvantable, compilant des images prises par les caméras corporelles du Hamas et par des comptes de réseaux sociaux, montrant ses militants assassinant des civils, attaquant des maisons, mutilant des corps et emmenant des otages.